Bagnoli, riapre il lido comunale gratuito dal 5 luglio: ombrelloni, docce e due varchi accessibili

Revocata l’ordinanza che vietava l’accesso alle aree sabbiose: da domenica il litorale torna fruibile tutti i giorni dalle 9 alle 18.

Il lido comunale di Bagnoli

Ombrelloni piantati sulla sabbia, sedie sistemate sotto il pergolato, le docce che tornano a funzionare dopo mesi di cantiere: il lido comunale di Bagnoli si prepara a riaprire i cancelli domenica 5 luglio, ad accesso gratuito per tutti. A rendere possibile la riapertura è la revoca dell'ordinanza che bloccava l'accesso alle aree sabbiose dei lidi di Bagnoli, ordinanza che è stata ritirata. Dunque l'accesso alla spiaggia sarà garantito attraverso due varchi. Il primo si trova all'Arenile, indicato in particolare per chi ha difficoltà motorie o si sposta con carrozzine e passeggini. Il secondo passa dal Lido Fortuna.

Come già accaduto negli anni scorsi, il Comune metterà a disposizione dei bagnanti una serie di servizi senza alcun costo: ombrelloni, sedie, pergolato, area solarium, docce, servizi igienici e attrezzature per il gioco e il tempo libero. Il lido di Bagnoli sarà aperto ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 18.

La riapertura arriva a stagione già avviata, ma in tempo per garantire ai residenti di Bagnoli e Fuorigrotta l'uso del litorale per il resto dell'estate. Con questo tassello, l'amministrazione comunale completa la mappa delle spiagge pubbliche attrezzate lungo tutta la costa cittadina, da est a ovest.

A commentare l'apertura è l'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, con delega al Mare, Edoardo Cosenza: «Con questa riapertura si completa, da est a ovest della città, la disponibilità di spiagge pubbliche attrezzate per cittadini e visitatori. Si tratta di una scelta fortemente voluta dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che continua a investire nell'accessibilità e nella fruizione degli spazi pubblici».

Soddisfazione arriva anche dal Consiglio Comunale. La presidente Enza Amato sottolinea l'attesa dei residenti della zona: «Le famiglie di Bagnoli e Fuorigrotta attendevano la riapertura del lido comunale. Essendo facilmente raggiungibile, rappresenta una grande opportunità soprattutto per quanti trascorrono l'estate in città». E aggiunge: «Sono felice che sia stata garantita la riapertura in tempi utili per consentire a cittadini e residenti di vivere pienamente la stagione estiva».