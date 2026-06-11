I gestori di B&B a Napoli non vogliono il tetto del 30 per cento per palazzo: “Pronti al ricorso”

Mario Morra, presidente di AIGAB Napoli: “Pronti a fare ricorso al Tar con questo regolamento. I cambi di destinazione d’uso spianeranno la strada a hotel e studentati di lusso”

Immagine di repertorio

"No al tetto del 30 per cento di B&B e case vacanza per palazzo. Non siamo contro ad una regolamentazione del settore. Ma su questo punto siamo pronti a impugnare la nuova variante del Comune di Napoli. Un blocco del 30% significherebbe limitare la libertà delle persone. Occorre, invece, fare un ragionamento per aree". Ne è convinto Mario Morra, presidente di AIGAB Napoli, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, che rappresenta circa 1.200 strutture extra‑alberghiere regolari in città.

Il nuovo regolamento per le case vacanza a Napoli entro luglio

Il Comune di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, sta predisponendo la nuova variante urbanistica che prevede nuove regole per chi vuole aprire in città nuovi B&B, case vacanza e attività di affittacamere. Tra queste, le novità più rilevanti sono, appunto, il limite del 30 per cento per condominio per questo tipo di attività, mentre il restante 70 per cento resterebbe residenziale, nonché l'obbligo del cambio di destinazione d'uso verticale. Per le locazioni brevi si dovrà passare da uso residenziale a residenziale-turistico. Mentre case vacanza e affittacamere, ossia attività imprenditoriali, richiederanno un uso commerciale. In sostanza, bisognerà presentare una pratica all'edilizia privata. Si tratta, in ogni caso, delle future attività, perché la variante non sarà retroattiva.

Al momento, i tempi di entrata in vigore della nuova variante non sono stati ancora fissati. Ma l'ipotesi è che il provvedimento possa arrivare in consiglio comunale per luglio. "Se passa la variante così com'è, faremo ricorso al Tar – assicura Morra – La variante lavora con soglie per singoli edifici e con un 70/30 applicato in modo uniforme, senza una vera distinzione numerica tra quartieri e strade. Questo significa che non si tiene conto delle diverse situazioni reali del centro storico e si finisce per usare lo stesso schema su contesti completamente diversi.

Il cambio di destinazione d'uso verticale rischia di bloccare le aperture di attività extralberghiere e di spianare, viceversa, la strada all'apertura di hotel e studentati di lusso, come sta accadendo a Firenze. È un passaggio che, nel centro storico di Napoli, significa procedure lunghe, incerte, onerose e spesso difficilmente sostenibili per piccoli operatori e famiglie. Molti, inoltre, sfruttano gli immobili ad uso promiscuo, qualche mese come residenza, in inverno per gli studenti, in estate per i turisti. Con la destinazione d'uso turistica obbligatoria non sarà più possibile mantenere la residenza. E, poi, chi controllerà il rispetto dei limiti del 30 per cento per condominio? Il Comune, che impiega già 60 giorni per rilasciare un Cusr? Non siamo contrari a discutere di un nuovo regolamento, ma bisogna partire da dati reali, a cominciare dai numeri. Il Comune parla di 11mila strutture extralberghiere a Napoli e per questo la variante predisposta è restrittiva. A noi ne risultano 5.500 circa. Per la maggior parte, poi, le nuove attività sono state aperte in immobili in disuso ristrutturati. Non si tratta, quindi, di case sottratte alla residenzialità".

"Un modello come Ischia per chi affitta"

"Noi proponiamo un modello come quello di Ischia, di tipo premiale, non punitivo, per chi affitta immobili – conclude Morra – Se si affitta ai residenti, si possono pensare sconti sull'Imu e la Tari. Questo può incentivare la residenzialità più che colpire le attività extralberghiere. Il centro storico si stava svuotando già molto prima del boom degli affitti brevi e tanti quartieri siano stati recuperati proprio grazie ai capitali privati dei piccoli proprietari e dei gestori. Oggi invece si rischia di colpire chi ha investito in modo regolare, mentre restano possibili operazioni molto più concentrate, come studentati di lusso e acquisizioni di interi palazzi".