Napoli, un teatro nella città: TUFO LIVE giovedì 30 luglio al Pessoa Luna Park a Castel Sant’Elmo

Da Luciano De Crescenzo ad oggi: giovedì 30 luglio ore 21 dibattito di TUFO, con Fabio Balsamo e José Compagnone.

«Scusate, ma che è successo?». Metti una sera di mezza estate – giovedì 30 luglio, ore 21 – all'aperto, in uno dei luoghi più belli di Napoli, San Martino, ed esattamente il fossato di Castel Sant'Elmo, reinventato da una delle iniziative più audaci e utopiche dell'estate partenopea, il PESSOA Luna Park, a parlare della città e di uno dei suoi figli più istrionici, l'ingegnere, scrittore, regista, attore Luciano De Crescenzo.

L'obiettivo della prima uscita live di TUFO, la newsletter di Fanpage su Napoli e tutto ciò che ruota intorno alla città, è partire da una delle scene più note del film "Così parlò Bellavista", quella del cavalluccio rosso con Riccardo Pazzaglia.

Quest'approccio, questa Napoli come «teatro antico, sempre aperto» come la definiva Eduardo De Filippo, esiste ancora?

Alla presenza del cavalluccio rosso – è in esposizione al PESSOA Luna Park – ne discuteranno insieme a Ciro Pellegrino, capo cronaca di Napoli a Fanpage e autore di TUFO, l'attore e scrittore Fabio Balsamo, attore e creator dei The Jackal e José Compagnone, antropologo del digitale, colui che insieme alla famiglia De Crescenzo ha avviato l'opera di digitalizzazione e fruizione online dell'enorme archivio di Luciano.

L'appuntamento è a Napoli, giovedì 30 luglio, ore 21, PESSOA Luna Park, nel fossato di Castel Sant'Elmo, al Vomero (raggiungibile anche con la metro 1 fermandosi alla stazione Vanvitelli e con la Funicolare Centrale e la Funicolare di Chiaia).

L'evento è totalmente gratuito, si paga solo l'ingresso alla struttura museale (2 euro e 50). Per il talk ci si può registrare gratuitamente qui.