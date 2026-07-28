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Nuove ondate di calore in Campania, bollino arancione e 38 gradi da giovedì 30 luglio

Nuovo aumento delle temperature, da giovedì bollino arancione con 38 gradi alle 14 su Napoli e la Campania, altissimo anche il tasso di umiditià.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Nuove ondate di calore in arrivo su Napoli
Nuove ondate di calore in arrivo su Napoli

Un nuovo rialzo delle temperature in arrivo in Campania: se negli ultimi giorni l'escursione termica era stata tutto sommato sopportabile, le nuove ondate di calore faranno schizzare le temperature fino a 37 gradi, con aumenti compresi tra i 5 ed i 6 gradi. E da giovedì andrà anche peggio: l'aumento sarà di sette gradi circa, ed è già scattata l'allerta arancione per ondate di calore da parte del Ministero della Salute. Allerta arancione che tramutata in numeri significherà che giovedì 30 luglio già al mattino presto le temperature saranno attorno ai 27-28 gradi, per arrivare a 36 gradi attorno alle 14 ma con una percezione vicina a 38 gradi. Insomma, un peggioramento complessivo rispetto a qualche giorno fa.

Il Ministero della Salute ha come sempre diramato una serie di consigli utili per i giorni di particolare caldo: in primis, limitare l’esposizione alle alte temperature, e comunque vestirsi leggeri e se possibile con colori chiari come il bianco; idratarsi adeguatamente bevendo almeno un litro d'acqua e mezzo al giorno; usare dove necessario creme solari; evitare di fare attività fisica nelle ore maggiormente calde; prestare la massima attenzione alle persone più fragili, come persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli. Attenzioni che dovranno essere rivolte anche agli animali di affezione, ricordando di dargli sempre acqua fresca, non esporli per troppo tempo al sole e così via, per evitare colpi di calore che potrebbero essere loro fatali.

Il Bollettino delle ondate di calore nei prossimi giorni diramato dal Ministero per la Salute
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