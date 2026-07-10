Domenica 12 luglio torna il gran caldo su Napoli e Campania: temperature fino a 37 gradi

Attesi 37 gradi domenica 12 luglio su Napoli, scatta il livello giallo di pre-allerta per ondate di calore. La situazione peggiorerà nei prossimi giorni.

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Torna il gran caldo su Napoli e Campania: domenica 12 luglio in arrivo un rialzo della temperature fino a 37 gradi, quasi cinque in più rispetto a quelle registrate in questi giorni. Tanto che il Ministero della Salute ha emanato un bollettino di pre-allerta di livello giallo per ondate di calore. Per ora in Campania va comunque meglio rispetto alle città del nord e del centro, flagellate da ondate di calore di livello arancione e rosso, come Roma e Milano. Ma il mese di luglio si preannuncia tristemente rovente: già a giugno si sono registrati diversi gradi in più rispetto agli anni passati. In pratica, si rischia di avere un'estate capace di "cancellare" quella del 2003, diventata famosa proprio per i picchi mai raggiunti fino ad allora.

Anche il mare risente dell'eccessivo aumento delle temperature dovute al mutamento climatico, che sta facendo enormi danni anche agli ecosistemi marini, con piante ed animali "in arrivo" da zone molto più a sud rispetto al Mediterraneo, ma costrette ad emigrare alla ricerca di zone più adatte come loro habitat. Viceversa, le specie caratteristiche del Mediterraneo sono costrette a loro volta ad "emigrare" verso i mari del nord, in un triste effetto a catena che sta devastando anche la Natura. Nella prossima settimana, inoltre, le temperature continueranno a salire, sfiorando i 40 gradi: non sono escluse nuove allerte, di livello almeno arancione, da parte del Ministero del Salute nei prossimi giorni.