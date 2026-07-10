Perché il comizio del campo largo a Napoli è fallito: poca gente, luogo sbagliato. Primo campanello d’allarme verso il 2027

In piazza del Gesù all’incirca appena 400 persone per i leader del campo largo. Fischiato il sindaco Manfredi, Potere al Popolo esulta per la contestazione.

Francesco Dinacci, Piero De Luca, Giuliano Granato, Gaetano Manfredi

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«Sicuramente Potere al Popolo ci ha creduto più di noi…», dice sarcastico uno dei nomi "in alto" del Partito Democratico napoletano, commentando il comizio del campo largo di centrosinistra a Napoli, in piazza del Gesù. L'ironia cela un certo disappunto che ieri sull'asse Napoli-Roma in alcuni gruppi Pd su Whatsapp era chiaro (seppur affidato a battute e meme).

Cos'è mancato? Tutto: in piazza ad accogliere i quattro leader nazionali Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico, c'erano a malapena quattrocento persone «praticamente manco tutti fra parlamentari, consiglieri regionali e comunali e i loro collaboratori».

E poi, appunto, la scelta della location, piazza del Gesù, un invito a nozze per Potere al Popolo che mercoledì sera, con una ventina di attivisti molto convinti e un megafono cinese ha mandato ai matti i capi di quattro partiti nazionali. Ieri sulla graticola c'erano i responsabili organizzazione e i segretari del Pd Napoli e Campania, Francesco Dinacci e Piero De Luca nonché i loro omologhi del Movimento Cinque Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. «Non c'è un coordinamento del campo largo, ognuno ha pensato che l'altro avesse organizzato, tipo festa», spiega uno dei "quadri" di partito Dem.

Il sindaco Manfredi e la contestazione

Dopo la partecipazione, c'è il tema contestazione: ad avere la peggio è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il cui intervento, il primo dei leader, è stato totalmente offuscato da urla, contestazioni, cori e dal megafono. Manfredi non è un arringatore di folle, nel comizio è un diesel e sicuramente preferisce contesti più fair: avrebbe volentieri optato per un ambiente più raccolto come la Stazione Marittima ma i partiti volevano per forza un luogo aperto, ignorando il rischio contestazioni (paventato perfino dalla Digos quando si è trattato di chiedere i permessi).

Potere al Popolo con De Magistris nel 2027

Completamente diverso, ovviamente lo stato d'animo degli attivisti napoletani di Potere al Popolo, gasatissimi per il massimo rendimento col minimo sforzo: anche l'attacco ricevuto dalla premier Giorgia Meloni che ha espresso solidarietà al centrosinistra per la contestazione per loro è stata una medaglia da appuntarsi. Già, ma che farà Potere al Popolo a Napoli alle Elezioni Amministrative 2027? Luigi De Magistris si ricandiderà e vorrebbe PaP ma non con una lista a parte, dispersiva, bensì nelle sue liste, con Giuliano Granato come punta di diamante.