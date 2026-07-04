Dopo il crollo del palco all’ex Base Nato, revocata l’autorizzazione per l’Alien Sound Festival. L’evento si terrà il 23 luglio

I biglietti per il 4 e il 5 luglio restano validi per il nuovo appuntamento del 23 luglio. Tutto concentrato in un’unica serata.

Il cedimento del palco all’ex Base Nato di Bagnoli

Sabato 4 luglio, ore 12, i cancelli dell'ex Base Nato di Bagnoli dovevano aprirsi per la prima delle due serate dell'Alien Sound Festival, con Ozuna e Gordo sul palco e Anuel AA e Myke Towers pronti per il giorno dopo. Non sarà così: le autorità competenti hanno revocato l'autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'evento, e le due date saltano. A comunicarlo è la stessa organizzazione del festival, che in una nota parla di «sforzi profusi» per garantire lo svolgimento delle giornate del 4 e 5 luglio, vanificati da un provvedimento definito «indipendente dalla volontà dell'organizzazione».

La decisione arriva a due giorni da un episodio che aveva già scosso la vigilia del festival: venerdì 3 luglio il palco allestito nell'ex Base Nato di Bagnoli era crollato in pochi secondi, travolto dalle forti raffiche di vento in una giornata di allerta meteo che aveva provocato danni e allagamenti in diverse zone di Napoli. Erano venute giù anche alcune torri delle luci. Nessun ferito, perché al momento del cedimento l'area non era presidiata dal personale, ma i danni alla struttura erano stati definiti gravi. Subito dopo il crollo, lo staff dell'evento aveva fatto sapere di essere «già al lavoro per ripristinare le aree interessate e garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni». Meno di 48 ore dopo, l'autorizzazione è saltata.

Al posto delle due giornate separate, gli organizzatori hanno trovato un accordo con i management degli artisti per accorpare la line-up in un unico appuntamento, in programma il 23 luglio 2026 sempre all'ex Base Nato di via della Liberazione, l'area militare dismessa che dal 2025 al 2028 è gestita da Lurova Production e che può ospitare fino a 20mila persone. Chi ha già acquistato il biglietto non deve fare nulla: i tagliandi per il 4 e il 5 luglio restano validi per il nuovo appuntamento del 23 luglio, senza bisogno di alcuna procedura di conferma. Per chi invece non potrà essere presente alla nuova data, la finestra per il rimborso si apre il 24 luglio 2026, e la richiesta andrà presentata esclusivamente attraverso lo stesso canale usato per l'acquisto del biglietto, con tempi e modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Leggi anche Crollato il palco del concerto all'ex Base Nato di Bagnoli

«Sappiamo quanto questa situazione possa aver creato disagi e delusione», si legge nella nota del festival. «Desideriamo però assicurarvi che abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per consentire lo svolgimento del festival nelle date originariamente previste. Vi ringraziamo per la fiducia, la pazienza e il sostegno che continuate a dimostrarci».