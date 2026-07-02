Crollato il palco del concerto dell’ex Base Nato di Bagnoli previsto per sabato 4 luglio. Seri danni, ma nessun ferito. Sul posto la polizia locale.

Il palco dell’ex Base Nato di Bagnoli crollato / Fanpage.it

Crolla il palco del concerto all'ex Base Nato di Bagnoli, gravi danni ma nessun ferito. Sul posto è arrivata la polizia locale. L'ipotesi è che possa essere crollato a causa delle forti raffiche di vento che oggi hanno colpito la città di Napoli e il resto della provincia provocando seri danni e allagamenti. Il palco era in allestimento, quando purtroppo è venuto giù. Le raffiche di vento hanno abbattuto diverse torri delle luci e altre installazioni. Per fortuna, quando è avvenuto l'incidente non c'era nessuno a lavoro e non ci sono stati feriti.

Ad ogni modo, l'organizzazione dell'evento, a quanto apprende Fanpage.it, ha comunicato che i concerti previsti per sabato e domenica si terranno comunque e che i danni saranno riparati in tempo. All'ex Base Nato di Bagnoli, infatti, sono previsti una serie di spettacoli per i prossimi giorni. Nello specifico, il 4, 5, 9, 10 e 11 luglio prossimi. Il 4 luglio si esibirà Ozuna, artista portoricano tra i più noti al mondo per il raggaeton e latin trap, con 52 milioni di ascoltatori mensili e canzoni da oltre un miliardo di stream come "Baila Baila Baila". Mentre Anuel AA e Myke Towers, due musicisti sudamericani che contano rispettivamente 44 e 42 milioni di ascoltatori al mese su Spotify saliranno sul palco il giorno dopo.

Nell'ambito della kermesse Alien Sound Festival all'ex Base Nato di viale della Liberazione si esibiranno poi Romeo Santos e Prince Royal il 7 luglio, Salmo il 10 luglio e Mannarino l'11. Il Comune di Napoli in occasione degli eventi ha emanato una ordinanza di divieto di vendita bevande in contenitori di vetro e plastica rigida dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze in viale Giochi del Mediterraneo, via Cerbone, via Beccadelli, via Lucio Silla e viale dei Campi Flegrei. La commercializzazione delle bevande potrà avvenire solo in bicchieri di plastica o carta. Dalla stessa ora e nelle medesime aree saranno vietati anche la vendita e il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti “oleoresin capsicum”.