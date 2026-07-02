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Maltempo a Napoli, albero crolla su un’auto a via Luca Giordano: il conducente si salva, panico in strada

Albero crollato in via Luca Giordano al Vomero per il maltempo. Colpita un’auto in sosta con a bordo una persona. Flores e Culiers (Fi): “Serve più manutenzione”
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A cura di Pierluigi Frattasi
Albero crolla su un’auto a via Luca Giordano / Fanpage.it
Albero crolla su un’auto a via Luca Giordano / Fanpage.it

Albero crolla su un'auto in via Luca Giordano al Vomero. Paura nella strada dello shopping del quartiere collinare di Napoli questa mattina, giovedì 2 luglio. Un grosso ramo si è spezzato improvvisamente, flagellato dalle violente raffiche di vento, ed è caduto in strada, danneggiando una vettura e un cestino dei rifiuti. Per fortuna, sembra che non ci siano stati feriti al momento. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Carelli, tra la zona pedonale e quella carrabile. Il veicolo, secondo le prime informazioni, era fermo in sosta, al margine della carreggiata. A bordo c'era una persona che però è rimasta illesa. Ed è riuscita ad uscire dall'abitacolo sana e salva. Sul posto protezione civile, polizia locale e vigili del fuoco. Un altro albero è crollato in via Pigna.

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Flores e Culiers (Fi): "Serve più manutenzione"

A segnalare l'accaduto i consiglieri della V Municipalità, Francesco Flores e Antonio Culiers (Fi), che hanno allertato i soccorsi e chiedono interventi per la manutenzione degli alberi del Vomero: "Il problema fondamentale – scrivono i consiglieri in una nota – è che non c’è più cura degli alberi, non c’è un agronomo, non c’è il perito agrario, non ci sono giardinieri. Gli alberi vanno guardati e sorvegliati, e nell’organico della Municipalità non ci sono queste figure. Da 4 anni abbiamo chiesto un report sullo stato delle alberature e se ci fosse un piano di salvaguardia, visto che continuamente cadono alberi. Adesso basta, chiediamo le dimissioni dell'assessore al Verde della V Municipalità" e della presidente della commissione ambiente".

Albero crolla su un’auto a via Luca Giordano / Fanpage.it
Albero crolla su un’auto a via Luca Giordano / Fanpage.it
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