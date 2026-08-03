Il rapper Clementino cade dal palco durante il concerto a Ischia

Clementino cade dal palco durante un concerto in piazza Marina, a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia.

Clementino cade dal palco durante il concerto a Ischia. È accaduto nella serata di ieri, domenica 2 agosto. Il famoso rapper napoletano si stava esibendo in piazza Marina, a Casamicciola Terme, quando, ad un certo punto, ha perso l'equilibrio ed è caduto di sotto, tra la preoccupazione degli spettatori. Il momento della caduta è stato immortalato anche in diversi video sui social, ripresi dal bordo del palco. Nelle immagini si vede il cantante in piedi, con la T-shirt azzurra del Napoli, di cui è tifosissimo, che all'improvviso si accascia e scompare dall'inquadratura, forse a causa di un passo falso. Nella caduta, il cantante avrebbe anche perso il suo berretto, l'inseparabile cappello da baseball, anche noto come snapback, con visiera piatta e larga, simbolo di riconoscimento di tantissimi rapper nel mondo, a cominciare da quelli americani. Il cappello bianco si vede scivolare ai piedi della folla nell'inquadratura.

Nessuna conseguenza, il rapper si è rialzato

Per fortuna per il cantante non ci sono state conseguenze apparenti. Clementino si è subito rialzato ed è tornato in pieni in una manciata di secondi. Nessuna conseguenza fisica, nessun infortunio, nessuna interruzione dello spettacolo. Anzi. Il rappert è tornato subito sul palco con in mano il microfono, riprendendo a cantare con la consueta energia e mandando in visibilio i suoi fan. Il modo migliore per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Gli spettatori, felici che non si fosse fatto nulla, l'hanno applaudito ed acclamato.

La scena ha ricordato altri episodi simili accaduti recentemente che hanno visto coinvolti cantanti famosi, come la caduta di Noemi, avvenuta il 20 luglio scorso a San Salvo Marina, in Abruzzo. La cantante purtroppo in quel caso ha riportato anche delle fratture che l'hanno costretta ad interrompere il tour estivo. Ancora prima era accaduto a Massimo Ranieri, durante una esibizione al Teatro Diana di Napoli.