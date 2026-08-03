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Il rapper Clementino cade dal palco durante il concerto a Ischia

Clementino cade dal palco durante un concerto in piazza Marina, a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Clementino cade dal palco durante il concerto a Ischia. È accaduto nella serata di ieri, domenica 2 agosto. Il famoso rapper napoletano si stava esibendo in piazza Marina, a Casamicciola Terme, quando, ad un certo punto, ha perso l'equilibrio ed è caduto di sotto, tra la preoccupazione degli spettatori. Il momento della caduta è stato immortalato anche in diversi video sui social, ripresi dal bordo del palco. Nelle immagini si vede il cantante in piedi, con la T-shirt azzurra del Napoli, di cui è tifosissimo, che all'improvviso si accascia e scompare dall'inquadratura, forse a causa di un passo falso. Nella caduta, il cantante avrebbe anche perso il suo berretto, l'inseparabile cappello da baseball, anche noto come snapback, con visiera piatta e larga, simbolo di riconoscimento di tantissimi rapper nel mondo, a cominciare da quelli americani. Il cappello bianco si vede scivolare ai piedi della folla nell'inquadratura.

Nessuna conseguenza, il rapper si è rialzato

Per fortuna per il cantante non ci sono state conseguenze apparenti. Clementino si è subito rialzato ed è tornato in pieni in una manciata di secondi. Nessuna conseguenza fisica, nessun infortunio, nessuna interruzione dello spettacolo. Anzi. Il rappert è tornato subito sul palco con in mano il microfono, riprendendo a cantare con la consueta energia e mandando in visibilio i suoi fan. Il modo migliore per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Gli spettatori, felici che non si fosse fatto nulla, l'hanno applaudito ed acclamato.

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La scena ha ricordato altri episodi simili accaduti recentemente che hanno visto coinvolti cantanti famosi, come la caduta di Noemi, avvenuta il 20 luglio scorso a San Salvo Marina, in Abruzzo. La cantante purtroppo in quel caso ha riportato anche delle fratture che l'hanno costretta ad interrompere il tour estivo. Ancora prima era accaduto a Massimo Ranieri, durante una esibizione al Teatro Diana di Napoli.

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@_monkeymax_

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