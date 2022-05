Paura per Massimo Ranieri: cade dal palco a Napoli, portato dal 118 al Cardarelli Incidente per Massimo Ranieri durante lo spettacolo al Teatro Diana: l’artista è caduto dal palco; trasportato dal 118 all’ospedale Cardarelli di Napoli.

A cura di Nico Falco

Paura questa sera per Massimo Ranieri, caduto dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli con lo spettacolo musicale "Sogno o son desto". Il popolare artista napoletano, 71 anni, avrebbe perso l'equilibrio, non è chiaro se per una disattenzione, dopo aver calcolato male lo spazio davanti a sé, o se in seguito a un malore. Sul posto, allertato dalla direzione del teatro, è intervenuto il personale del 118, con la postazione Loreto Crispi.

L'incidente poco dopo le 21, nel terzo giorno di tournée teatrale dello spettacolo ormai iconico, che Ranieri porta in giro per l'Italia ormai da anni (e in programma al Diana dal 4 al 22 maggio). Dopo circa un quarto d'ora dall'inizio, mentre cantava, l'artista si è avvicinato troppo al bordo del palco. Spavento tra gli spettatori, che hanno visto cadere Ranieri senza capire, inizialmente, cosa fosse successo. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario far allontanare tutti dalla sala. Lo spettacolo è stato chiaramente annullato. Gli spettatori, preoccupati per la salute del cantante, hanno atteso in strada cercando di capire cosa fosse successo; il passaggio dell'ambulanza è stato accolto con un applauso di incoraggiamento e di vicinanza.

Ranieri, a quanto apprende Fanpage.it, è stato trasportato al Cardarelli, ospedale in queste ore nella bufera per la vicenda delle barelle e delle lunghe attese per i pazienti al Pronto Soccorso. Nella caduta l'artista avrebbe battuto la testa, ma sarebbe rimasto cosciente in attesa dell'ambulanza. Il suo entourage, raggiunto telefonicamente, ha parlato di "situazione sotto controllo".