Campania Teatro Festival 2025: i biglietti, il programma e i luoghi di Napoli dell'evento

A cura di Vincenzo Cimmino

Campania Teatro Festival 2025

È tornato il Campania Teatro Festival, la kermesse diffusa su tutto il territorio regionale campano giunta alla sua diciottesima edizione. La manifestazione, diretta per la nona volta da Ruggero Cappuccio, è partita il 13 giugno scorso e terminerà il prossimo 13 luglio. Un mese di eventi, 150 dall'inizio alla fine, con 68 debutti assoluti. Realizzata con il sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, il Festival ritrova la sua collocazione estiva e, soprattutto, le sue tradizionali sezioni: Internazionale, Prosa Nazionale, Progetti Speciali, Cinema, Musica, SportOpera, Letteratura, Mostre e Osservatorio.

Slogan della corrente edizione è "Battiti per la pace", a testimonianza del ruolo che l'arte può esercitare nel sociale. La festa del teatro, unica in Italia, si avvale di un contributo del Ministero della Cultura ed è parte della rete Italia Festival e dell'European Festival Association. Il Campania Teatro Festival prevede eventi in tutta la regione. Faranno da palcoscenico ai tanti appuntamenti previsti nel programma sette teatri napoletani, sei spazi di Palazzo Reale, Villa Campolieto di Ercolano e anche altre location storiche disseminate tra le provincie campane.

Le date del Campania Teatro Festival 2025: il programma

L'edizione 2025, inoltre, si articola in nove sezioni disciplinari: Internazionale, Prosa Nazionale, Progetti Speciali, Cinema, Musica, SportOpera, Letteratura, Mostre e Osservatorio. Tra i Progetti speciali spicca "Il sogno Reale. I Borbone di Napoli", ideata dal direttore Cappuccio: cinque letture drammatizzate ispirate a personaggi, storie e ambienti dell'epoca borbonica con testi scritti per l'occasione. Il programma completo del Campania Teatro Festival è consultabile nella sua interezza sul sito internet della manifestazione.

La sezione Internazionale raccoglie 11 eventi. Il primo, Lapis Lazuli di Euripides Laskaridis, è andato in scena il 15 giugno al teatro Mercadante di Napoli. Sono 41, invece, gli spettacoli della sezione dedicata alla Prosa Nazionale, 31 dei quali al debutto assoluto, a partire dal 18 giugno. Per quanto riguarda i Progetti speciali, si rinnova la sinergia con Pompeii Theatrum Mundi. La sezione Cinema, al Palazzo Reale, vedrà la luce dal 29 giugno al 13 luglio. Dodici gli eventi della sezione Musica, 4 quelli di SportOpera. La sezione Letteratura, organizzata da Vesuvioteatro e a cura dello scrittore Silvio Perrella, prevede cinque appuntamenti, dal 21 al 25 giugno. Sei invece le Mostre, per tutta la durata del Festival. Sono 23 gli spettacoli di Osservatorio, oltre ai 9 che aprono una finestra dedicata ai Quartieri di Vita, partiti lo scorso 14 giugno.

I biglietti: dove acquistarli e i prezzi

Riconfermata, per il Campania Teatro Festival 2025, la volontà di vendere i biglietti per gli eventi a prezzi contenuti. Il costo, infatti, resta quello di sempre, dai 5 agli 8 euro, con ingresso gratuito per le fasce sociali più deboli. Per il cinema il prezzo dei biglietti è di 3,5 euro. I possessori di CartaEffe Feltrinelli e Campania Artecard potranno acquistare un massimo due biglietti al prezzo ridotto di 5 euro ciascuno. Stessa agevolazione per gli iscritti all’Institut Français Napoli, al Goethe-Institut Neapel e all’Instituto Cervantes di Napoli, inserendo il codice sconto online o presentandolo direttamente in biglietteria. Un botteghino sarà allestito ogni sera nei luoghi che ospiteranno gli eventi. È possibile acquistare i ticket anche online, nei punti vendita autorizzati e nel botteghino di Palazzo Zapata in piazza Trieste e Trento, Napoli dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30, il sabato, dalle 9.30 alle 13.00. Chiuso la domenica.

I luoghi: da palazzo reale a piazza del plebiscito

I tanti eventi del Campania Teatro Festival si svolgeranno su tutto il territorio regionale campano. In particolare si terranno in 6 spazi di Palazzo Reale (Teatro di Corte, Cortile delle Carrozze, Galleria del Genovese, Cortile d’Onore, Giardino Romantico e Biblioteca), in 7 teatri napoletani (Teatro Tedér/Teatro del Rimedio, Sala Assoli, Teatro Nuovo, Teatro Mercadante, Teatro Trianon Viviani, Teatro Sannazaro e Teatro Politeama), e tra altri luoghi come Villa Campolieto di Ercolano, Fiordo di Furore (SA), teatro Verdi e Sala Pasolini di Salerno, Centro Sociale Colonna e Bipiani di Ponticelli, teatro dell’Istituto Colosimo e Chiesa di Donnaregina Vecchia a Napoli, località di Foresta a Tora e Picilli (CE), teatri Mulino Pacifico e Comunale di Benevento, Parco urbano Pinetamare di Castelvolturno (CE), Palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento (SA).