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Napoli, morto Gianni Sallustro, era il direttore del Teatro Instabile: aveva 55 anni

Morto l’artista Gianni Sallustro, direttore del Teatro Instabile di Napoli. I funerali domani nella chiesa di San Gennarello di Ottaviano.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Gianni Sallustro, direttore del teatro Instabile
Gianni Sallustro, direttore del teatro Instabile

Lutto nel mondo dello spettacolo a Napoli per la morte di Gianni Sallustro, direttore del Teatro Instabile di Vico del Fico al Purgatorio, nel centro storico della città. Sallustro, artista di lunga esperienza e grande professionalità, era anche tra i fondatori dell'Accademia Vesuviana Teatro e Cinema. Si è spento oggi, lunedì 20 aprile, all'età di 55 anni. L'attore sarebbe morto nel sonno, secondo le prime informazioni. I funerali si terranno domani, martedì 21 aprile, alle ore 16,00, nella Parrocchia di San Gennarello di Ottaviano.

L'artista 55enne morto nel sonno

Sallustro era impegnato nei lavori preparatori del suo ultimo spettacolo: "Io non dimentico". La prima serata era prevista per questo fine settimana, presso il Teatro Instabile di Napoli. Purtroppo, questa mattina, è stato ritrovato senza vita in casa. A dare l'allarme sarebbero stati i familiari. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'ipotesi è che possa essere rimasto vittima di un improvviso malore nel sonno.

Da sempre in prima linea per la diffusione della cultura e dell'arte tra i giovani e per la lotta all'illegalità. Aveva rilevato alcuni anni fa il Teatro Instabile da Michele Del Grosso, che lo aveva fondato nel 1967. La sua scomparsa prematura ha gettato nello sconforto amici e colleghi. Sallustro era apprezzato e stimato per la grande professionalità. Tantissimi i messaggi che stanno apparendo in queste ore sui social di tante persone che vogliono esprimere il loro affetto alla famiglia in questo momento di profondo dolore per la terribile e prematura perdita.

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