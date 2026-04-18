Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli riapre dopo 6 anni, ora è il Museo delle “capuzzelle”

Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli riapre dopo 6 anni di lavori di restauro e diventa il Museo delle "Capuzzelle", i famosi teschi, o "teste di morto", custoditi nell'antico ossario comunale delle "Anime pezzentelle". Oggi, sabato 18 aprile, è avvenuta l'inaugurazione dei locali rinnovati, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e il Cardinale Don Mimmo Battaglia. I lavori hanno consentito di riqualificare e mettere in sicurezza l’antico sito monumentale nel cuore del Rione Sanità e sono stati portati a termine grazie all’impegno di enti, istituzioni e della comunità.

Il Museo gestito da La Paranza, c'è il biglietto

Il sito ha riaperto con un nuovo modello di gestione, affidato alla Cooperativa La Paranza, che prevede un biglietto d'ingresso. Gli abitanti del quartiere avranno, però, l'accesso gratuito. Il Comune e la coop stanno definendo l'estensione della gratuità — già attiva per i residenti delle due Municipalità limitrofe la II e la III, previa prenotazione e in determinate fasce orarie, a tutti gli abitanti della città. "Stiamo lavorando – ha detto il sindaco – per fare in modo che tutti i napoletani possano entrare gratuitamente in determinati orari e giorni. Questo sarà il sistema definitivo".

Gli orari di visita del Cimitero delle Fontanelle

Il Cimitero delle Fontanelle sarà visitabile per sei giorni a settimana dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:15). Sarà chiuso solo il mercoledì e il 25 dicembre, giorno di Natale. La prenotazione è obbligatoria, attraverso l'apposito sito web. Il lunedì e il venerdì l’apertura è anticipata di un’ora per permettere l’ingresso dei fedeli dalle 9:00 alle 10:00. In questo caso, l'ingresso sarà gratuito e dedicato solo al culto e si potrà entrare solo nella zona di preghiera, con la presenza degli accompagnatori della Cooperativa per garantire le condizioni di sicurezza.