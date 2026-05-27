Posillipo, riapre la spiaggia delle Monache, ma quella di Donn’Anna è ancora sporca dopo l’assalto del weekend

Riapre la spiaggia delle Monache. Il Lido Sirena ha ottenuto una sospensiva dal Tar. Ma la spiaggia di Donn’Anna è ancora una discarica dopo l’assalto di bagnanti nel weekend.

La spiaggia di Donn'Anna a Posillipo ancora sporca a distanza di 4 giorni dall'assalto di folla avvenuto nel weekend. Durante il sopralluogo del consigliere della Municipalità 1, Lorenzo Pascucci, avvenuto oggi, il cancello di accesso del lido Ondina era ancora sommerso da una discarica abusiva di rifiuti: sacchetti di immondizia, bottiglie di plastica, cartoni di pizze. "Una situazione immutata da giorni – denuncia Pascucci – con condizioni igienico sanitarie drammatiche". Europa Verde ha annunciato una manifestazione con pulizia straordinaria dell'arenile che si terrà sabato alle 16. Ci saranno volontari, attivisti ambientalisti e il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Anche ieri c'era stato un sopralluogo in spiaggia di Borrelli, accompagnato da Pascucci e dal consigliere locale Gianni Caselli. "La situazione – commenta Pascucci a 24 ore – è ancora questa: cumuli di spazzatura, una discarica a cielo aperto. Occorrerebbero i bidoni, che non ci sono, mentre in assenza di concessioni nessuno più si occupa dei servizi di pulizia e di raccolta. Il Comune non ha messo cestini, mentre l'Autorità Portuale sconta ritardi nelle concessioni. Ma c'è anche tanta inciviltà: non ci vuole nulla a portare via l'immondizia".

Riapre la spiaggia delle Monache

Intanto, riapre la spiaggia delle Monache, inaccessibile da venerdì scorso quando il Lido Sirena ha chiuso l'unico cancello che dà accesso alla battigia. "Il Bagno Sirena – spiega Borrelli – ha vinto ricorso al TAR ottenendo una sospensiva all'ordinanza di chiusura dovuta a vicende burocratiche assurde. Da domani riapre il BAR e l'accesso alla spiaggia libera delle Monache a Posillipo. Di certo questo è l'anno peggiore di tutti per quanto riguarda le spiagge. Sembra di essere tornati indietro di 25 anni. Mai vista un'azione così improvvida e superficiale. L'autorità portuale deve assumersi pienamente le responsabilità di questo disastro amministrativo e sociale".