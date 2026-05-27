Tangenziale di Napoli, auto in fiamme e incidente alla galleria Camaldoli oggi 27 maggio

Sulla Tangenziale di Napoli si è registrato l’incendio di un’auto, spento dai vigili del fuoco, e un incidente nella zona dei Camaldoli.

Traffico oggi pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli a seguito di un incendio che ha coinvolto una autovettura, in direzione autostrade, avvenuto attorno alle ore 15,30. Mentre attorno alle 17,30 di oggi, mercoledì 27 maggio, si è verificato un incidente nella zona della Galleria dei Camaldoli, che ha visto uno scontro tra due auto ed ha determinato traffico e code. Non ci sono stati feriti, per fortuna, e non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Nel primo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dalla centrale operativa del Comando di Napoli, guidata dal Comandante Giuseppe Paduano, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme in poco tempo. Gli unici disagi hanno riguardato la circolazione, che ha subito dei forti rallentamenti, poi rientrati. Attorno alle ore 19,30 il traffico risulta regolare, ad eccezione di alcune code nella zona di Corso Malta, ma dovute al normale rientro pomeridiano, a quanto apprende Fanpage.it.

Incidente sulla Tangenziale: scontro tra due auto

L'incidente, invece, ha visto coinvolte due auto che si sono leggermente tamponate, in direzione Camaldoli. Per fortuna, come detto, l'impatto non è stato violento e non si sono registrati feriti. Solo lunghe code e attese. Intanto, venerdì 29 maggio, l'uscita dell'Arenella della Tangenziale chiuderà di notte dalle ore 23,00 fino alle ore 6,00 di sabato 30 maggio. Sarà chiuso lo svincolo d'ingresso "Arenella" in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria ingresso alternativo consigliato in direzione autostrade "Capodimonte", in direzione Pozzuoli "Camaldoli").