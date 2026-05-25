Incendio sulla Tangenziale di Napoli, auto distrutta dalle fiamme
Momenti di paura nella serata di oggi, lunedì 25 maggio, sulla Tangenziale di Napoli, dove un'automobile in transito è stata improvvisamente interessata da un incendio. Ancora sconosciute le cause del rogo: la vettura stava procedendo in direzione Pozzuoli quando, tra gli svincoli di Arenella e Zona Ospedaliera, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Prima che le fiamme potessero avvolgere l'intero abitacolo, l'autista è riuscito la vettura ai margini della carreggiata e a mettersi in salvo; dall'automobile, però, si è sprigionata una densa nuvola di fumo nero, sempre più alta mano a mano che il rogo continuava a propagarsi.
Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, unitamente al personale della Tangenziale e alle forze dell'ordine; i pompieri si sono prontamente adoperati per estinguere le fiamme e, anche se per fortuna non si registrano feriti, l'automobile è stata completamente distrutta dal rogo. Una volta ultimate le operazioni di spegnimento dell'incendio, poi, la vettura è stata trainata via, per impedire che potesse creare un ostacolo alla circolazione automobilistica, che è risultata solo parzialmente rallentata dall'episodio.