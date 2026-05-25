Incendio sulla Tangenziale di Napoli, auto distrutta dalle fiamme

Un’auto ha preso fuoco sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

La vettura che ha preso fuoco sulla Tangenziale di Napoli

Momenti di paura nella serata di oggi, lunedì 25 maggio, sulla Tangenziale di Napoli, dove un'automobile in transito è stata improvvisamente interessata da un incendio. Ancora sconosciute le cause del rogo: la vettura stava procedendo in direzione Pozzuoli quando, tra gli svincoli di Arenella e Zona Ospedaliera, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Prima che le fiamme potessero avvolgere l'intero abitacolo, l'autista è riuscito la vettura ai margini della carreggiata e a mettersi in salvo; dall'automobile, però, si è sprigionata una densa nuvola di fumo nero, sempre più alta mano a mano che il rogo continuava a propagarsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, unitamente al personale della Tangenziale e alle forze dell'ordine; i pompieri si sono prontamente adoperati per estinguere le fiamme e, anche se per fortuna non si registrano feriti, l'automobile è stata completamente distrutta dal rogo. Una volta ultimate le operazioni di spegnimento dell'incendio, poi, la vettura è stata trainata via, per impedire che potesse creare un ostacolo alla circolazione automobilistica, che è risultata solo parzialmente rallentata dall'episodio.