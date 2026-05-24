Incendio al Rione Sanità, colonna di fumo nero visibile in tutta Napoli

Vasto incendio a Piazza San Vincenzo, nel Rione Sanità: in fiamme le giostrine davanti la chiesa, danni anche alla facciata. Distrutte tre auto in strada.

Un grosso incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi in piazza San Vincenzo, nel Rione Sanità di Napoli. Una enorme colonna di fumo si è alzata sulla città, ben visibile anche dall'altra parte del capoluogo partenopeo. Non è chiaro cosa abbia innescato l'incendio, che ha distrutto alcune giostrine per bambini, letteralmente incenerite, davanti alla Chiesa dell'Immacolata e San Vincenzo, assieme a tre automobili. Danneggiata anche la facciata della chiesa. Non ci sono feriti, al momento. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo le numerose segnalazioni arrivate nel giro di pochi minuti.