Principio di incendio a Palazzo San Giacomo, vigili del fuoco nella sede del Comune di Napoli

Un principio di incendio a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, martedì 16 giugno. Subito domato. Ipotesi corto circuito.

Il principio di incendio a Palazzo San Giacomo / Fanpage.it

Un principio di incendio si è registrato questa mattina, martedì 16 giugno, a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Una fiammata si sarebbe sviluppata nei pressi di alcuni contatori elettrici, probabilmente per un corto circuito. La vampata ha annerito una parte del soffitto e della parete prospiciente. Immediato l'intervento dei soccorsi. Il principio di incendio è stato subito domato. Non risultano feriti al momento, né danni rilevanti alla struttura. Sono in corso gli accertamenti tecnici per capire cosa sia accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici del patrimonio e l'area è stata messa in sicurezza.

Intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali

I lavoratori si sono spaventati a causa del fumo e del cattivo odore e sono usciti temporaneamente dalla stanza per consentire le operazioni dei pompieri e dei tecnici specializzati. Per fortuna, come detto, i danni sono stati molto contenuti e la macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione. Solo un po' di spavento per il personale che era all'interno degli uffici. Secondo le prime informazioni, la fiammata sarebbe partita da uno dei quadri elettrici presenti all'interno della sede comunale. A Palazzo San Giacomo si trova anche l'ufficio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al secondo piano. Il primo cittadino, però, sembra non fosse presente al momento del principio di incendio, ma è stato comunque informato di quando accaduto, assieme ai dirigenti comunali. Il tutto è durato una manciata di minuti. Alla fine, la situazione è tornata alla calma e i dipendenti sono potuti rientrare in sicurezza.