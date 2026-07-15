Grosso incendio a Striano, a fuoco una fabbrica di pomodori: fiamme alte e fumo nero sulla città

Sul posto i vigili del fuoco, a lavoro per domare il rogo. Si tratta del secondo grosso incendio a Striano nel giro di una settimana.

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, a Striano, nella provincia di Napoli. Il rogo, di vaste proporzioni, ha interessato una fabbrica di pomodori che sorge in via Palma e che, da quanto si apprende, è dismessa; l'incendio ha generato fiamme alte, nonché una densa nuvola di fumo che si è stagliata sulla cittadina.

Proprio in considerazione della quantità di fumo sprigionatasi dalle fiamme, l'amministrazione comunale di Striano, attraverso apposita ordinanza del sindaco Giulio Gerli, ha invitato la cittadinanza, con particolare riferimento a chi vive nelle vicinanze del luogo dell'incendio, a non tenere accesi gli impianti di climatizzazione e a tenere chiuse porte e finestre, limitando anche gli spostamenti all'esterno e provvedendo a lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati all'aperto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere il rogo, la cui natura, al momento, è ancora sconosciuta.

La scorsa settimana un altro vasto incendio a Striano

Soltanto la scorsa settimana la cittadina di Striano è stata teatro di un altro vasto incendio, sviluppatosi nel deposito di una rivendita di materiali idraulici ed elettrici in via Rivolta. I sette dipendenti che si trovavano all'interno sono riusciti a uscire in tempo dai locali dell'azienda e sono rimasti illesi. Lo spegnimento del rogo ha richiesto l'impiego di circa 50 vigili del fuoco; anche in quella occasione, il sindaco Gerli aveva invitato i cittadini a restare in casa.