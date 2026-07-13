L’elenco dei rifugi climatici di Napoli aggiornato al 2026

Napoli ha una mappa dei rifugi climatici: dai parchi alle chiese, ecco dove trovare sollievo dal caldo.

Con l'estate che porta ondate di calore sempre più lunghe e intense, il Comune di Napoli ha reso pubblica una mappa interattiva che segnala gli spazi cittadini dove è possibile trovare riparo dalle temperature estreme. Lo strumento, consultabile all'indirizzo rifugiclimaticinapoli.it, individua una rete di «rifugi climatici potenziali»: luoghi pubblicamente accessibili, indoor e outdoor, pensati per offrire condizioni di maggiore protezione durante i giorni più caldi, con un'attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini e persone con fragilità socio-sanitarie.

Per ciascun punto segnalato, la scheda della mappa riporta le caratteristiche dello spazio, il livello di accessibilità, la disponibilità di servizi igienici e la distanza dalle fontanelle pubbliche più vicine, così da permettere ai cittadini di orientarsi rapidamente verso il luogo più adatto alle proprie esigenze. Nella rete rientrano parchi, giardini, piazze alberate, biblioteche e corridoi verdi distribuiti su tutto il territorio comunale, ma anche le chiese e le strutture assistenziali che l'Arcidiocesi di Napoli ha messo a disposizione durante le emergenze caldo.

Il progetto nasce però lontano da Palazzo San Giacomo. A elaborarlo per primo, nell'estate del 2025, è stata Cleanap, associazione napoletana che, di fronte all'assenza di una mappatura ufficiale, ha deciso di muoversi in autonomia. Attraverso l'elaborazione di dati aperti comunali e un lavoro di ricognizione sul territorio coordinato dal socio Nicola De Innocentis, ingegnere e GIS specialist, Cleanap ha costruito una mappa indipendente con i primi luoghi pubblicamente accessibili individuati come rifugi dal caldo. In pochi mesi l'iniziativa è stata ripresa da numerose testate locali e nazionali, contribuendo a portare il tema del caldo urbano al centro del dibattito pubblico cittadino, fino ad arrivare in Consiglio comunale come esempio di buona pratica civica.

Da quel lavoro dal basso è nato un dialogo con l'amministrazione: il confronto con l'assessorato al Verde prima, e con l'assessorato alla Transizione Digitale e Smart City guidato da Valerio Di Pietro poi, ha portato alla costruzione di un percorso condiviso tra Comune, Università Federico II di Napoli e la stessa Cleanap, che ha permesso di arrivare alla prima rete cittadina ufficiale di rifugi climatici potenziali, coerente con le metodologie applicate nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (Paesc) del Comune.

Il supporto tecnico-scientifico dell'Ateneo federiciano, attraverso il Centro Studi PLINIVS e in collegamento con il progetto Horizon Europe KNOWING, ha inoltre permesso di introdurre un livello di comfort orientativo per ciascun luogo, una stima teorica di quanto uno spazio possa risultare fresco durante un'ondata di calore, utile a guidare la scelta di chi cerca riparo. Di recente anche la Diocesi di Napoli su impulso del cardinale don Mimmo Battaglia ha aperto alcune chiese come rifugi dal caldo.

Rifugi climatici a Napoli, aggiornamento al 2026