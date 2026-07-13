L’elenco dei rifugi climatici di Napoli aggiornato al 2026
Con l'estate che porta ondate di calore sempre più lunghe e intense, il Comune di Napoli ha reso pubblica una mappa interattiva che segnala gli spazi cittadini dove è possibile trovare riparo dalle temperature estreme. Lo strumento, consultabile all'indirizzo rifugiclimaticinapoli.it, individua una rete di «rifugi climatici potenziali»: luoghi pubblicamente accessibili, indoor e outdoor, pensati per offrire condizioni di maggiore protezione durante i giorni più caldi, con un'attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini e persone con fragilità socio-sanitarie.
Per ciascun punto segnalato, la scheda della mappa riporta le caratteristiche dello spazio, il livello di accessibilità, la disponibilità di servizi igienici e la distanza dalle fontanelle pubbliche più vicine, così da permettere ai cittadini di orientarsi rapidamente verso il luogo più adatto alle proprie esigenze. Nella rete rientrano parchi, giardini, piazze alberate, biblioteche e corridoi verdi distribuiti su tutto il territorio comunale, ma anche le chiese e le strutture assistenziali che l'Arcidiocesi di Napoli ha messo a disposizione durante le emergenze caldo.
Il progetto nasce però lontano da Palazzo San Giacomo. A elaborarlo per primo, nell'estate del 2025, è stata Cleanap, associazione napoletana che, di fronte all'assenza di una mappatura ufficiale, ha deciso di muoversi in autonomia. Attraverso l'elaborazione di dati aperti comunali e un lavoro di ricognizione sul territorio coordinato dal socio Nicola De Innocentis, ingegnere e GIS specialist, Cleanap ha costruito una mappa indipendente con i primi luoghi pubblicamente accessibili individuati come rifugi dal caldo. In pochi mesi l'iniziativa è stata ripresa da numerose testate locali e nazionali, contribuendo a portare il tema del caldo urbano al centro del dibattito pubblico cittadino, fino ad arrivare in Consiglio comunale come esempio di buona pratica civica.
Da quel lavoro dal basso è nato un dialogo con l'amministrazione: il confronto con l'assessorato al Verde prima, e con l'assessorato alla Transizione Digitale e Smart City guidato da Valerio Di Pietro poi, ha portato alla costruzione di un percorso condiviso tra Comune, Università Federico II di Napoli e la stessa Cleanap, che ha permesso di arrivare alla prima rete cittadina ufficiale di rifugi climatici potenziali, coerente con le metodologie applicate nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (Paesc) del Comune.
Il supporto tecnico-scientifico dell'Ateneo federiciano, attraverso il Centro Studi PLINIVS e in collegamento con il progetto Horizon Europe KNOWING, ha inoltre permesso di introdurre un livello di comfort orientativo per ciascun luogo, una stima teorica di quanto uno spazio possa risultare fresco durante un'ondata di calore, utile a guidare la scelta di chi cerca riparo. Di recente anche la Diocesi di Napoli su impulso del cardinale don Mimmo Battaglia ha aperto alcune chiese come rifugi dal caldo.
Rifugi climatici a Napoli, aggiornamento al 2026
- Basilica di San Giorgio maggiore — Via Duomo, 237/A, 80138 Napoli NA
- Biblioteca Antonio Labriola 6^ Municipalità — Piazza Pacichelli, 10 – S. Giovanni a Teduccio.
- Biblioteca Grazia Deledda — Vico Santillo n. 3
- Biblioteca P. Cozzolino – Barra — Corso Sirena, 305
- Binario della solidarietà — Via Taddeo da Sessa, 93, 80143 Napoli NA
- Bosco di Capodimonte — Via Miano
- Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo — Via San Biagio Dei Librai, 118, 80138 Napoli NA
- Chiesa San Giovanni Maggiore — Rampe S. Giovanni Maggiore, 80134 Napoli NA
- Giardinetti di via Ernesto Ricci — Giustiniano – Traiano, 80126 Napoli NA
- Giardinetti di via Tevere — Via Tevere, 80126 Napoli NA
- Giardini della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" — Via Edgardo Cortese
- Giardini Ennio Antonini — Via Jannelli
- Giardini Palazzo Reale — Via San Carlo 13
- Giardini Viale Augusto — Viale Augusto
- Giardino Serena De Santis (o Piazza Madonna dell'Arco) — 74 Cupa detta Santa Cesarea
- Giardino Storico di Santa Maria della Fede — Via Biagio Miraglia, 20, 80141 Napoli NA
- Largo Sebastiano Veniero — Via Sebastiano Veniero, 9, 80125 Napoli NA
- Metro Municipio – Sottopasso Municipio — Piazza Municipio 6
- Mostra d'oltremare — Viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli
- Orto Botanico — Via Foria
- Parco 4 Aprile — Viale Quattro Aprile, 80144 Napoli NA
- Parco Attianese — Via Provinciale Napoli, 125, 80126 Napoli NA
- Parco Cupa Spinelli — Via Francesco Spinelli, 12, 80145 Napoli NA
- Parco D'Aquino — Via Principe di Napoli, 80144 Napoli NA
- Parco De Simone — Via Ulisse Prota Giurleo, 30, 80147 Napoli NA
- Parco dei Camaldoli — Sant'Ignazio di Loyola
- Parco dei QS / La Santissima — Vico Trinità delle Monache
- Parco del Poggio — Viale Poggio di Capodimonte, 53
- Parco dell'Abbondanza — Via dell'Abbondanza
- Parco delle Case Puntellate (Parco dello Spicchio) — Via Pigna, 236/242
- Parco di via Nicolardi — Via Nicolardi
- Parco di Villa Capriccio — Piazzetta Lieti a Capodimonte, 80131 Napoli NA
- Parco Don Gallo — Via Nerva 1-35
- Parco Fratelli De Filippo — Via Luca Pacioli
- Parco Mascagna — Via Ruoppolo
- Parco Massimo Troisi — Via Luigi Martucci
- Parco Mianella — Cupa Cavone di Miano, 80145 Napoli NA
- Parco Minopoli — Via Raffaello
- Parco Municipale Don Luigi Giussani — 2° Traversa Privata Via dell'Epomeo, 55-57, 80126 Napoli NA
- Parco Re Ladislao — Via cardinale Seripando
- Parco Salvatore Buglione — Via Domenico Fontana
- Parco Salvatore Costantino — Viale Traiano, 82-90, 80126 Napoli NA
- Parco San Gaetano Errico — Viale delle Galassie
- Parco Totò — Viale Kennedy
- Parco Viviani — Via Girolamo Santacroce, salita di S. Antonio ai Monti
- Pessoa Luna Park — Fossato di Castel Sant'Elmo, Vomero, Napoli
- Piazza Carità — Piazza Carità
- Piazza Ettore Vitale Ingegnere — Piazza Ettore Vitale Ingegnere
- Piazza Gaetano Salvemini — Piazza Gaetano Salvemini
- Piazza San Pasquale — Piazza San Pasquale
- Piazza Saverio Mercadante — Piazza Saverio Mercadante
- Piazza Salvatore di Giacomo — Piazza Salvatore di Giacomo
- Piazzale Tecchio — Piazzale Vincenzo Tecchio – Università
- Polo della Sostenibilità Ambientale — Via Panoramica Fellapane 49, 80040 San Sebastiano al Vesuvio
- Spazio Culturale Obù — P.za S. Anna a Capuana, 21, 80139 Napoli NA
- Spiaggia Rotonda Diaz "Lido Mappatella" — Rotonda Diaz
- Stazione di Napoli Garibaldi — P.za Giuseppe Garibaldi, 1, 80142 Napoli NA
- Stazione Napoli S.Giovanni-Barra — Stazione Napoli S.Giovanni-Barra
- Street Art Fuorigrotta — Via Francesco Cerlone 42
- Tondo di Capodimonte & Scalinata della Principessa Jolanda — indirizzo non disponibile
- Via Cervantes — Via Miguel Cervantes de Saavedra
- Via Chiaia — Via Chiaia
- Via Luca Giordano — Via Luca Giordano
- Via Scarlatti — Via Scarlatti
- Villa Comunale — Piazza Vittoria
- Villa Floridiana — Via Cimarosa
- Villa Mario Musella — Via Vittorio Emanuele, 10-40, 80145 Napoli NA