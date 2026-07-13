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Grosso incendio a Pozzuoli, fiamme alte e fumo vicino all’Accademia Aeronautica

Un grosso incendio è divampato a Pozzuoli, sulla collina che sovrasta l’Accademia dell’Aeronautica Militare: in azione i vigili del fuoco.
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A cura di Valerio Papadia
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Momenti di paura a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove nella tarda mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, è divampato un grosso incendio. Il rogo – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – è divampato sulla collina che sovrasta l'Accademia dell'Aeronautica Militare e, in pochi minuti, si è alimentato fortemente, provocando fiamme alte e una colonna di fumo nero che sono visibili non solo da diverse zone della città flegrea, ma anche da Agnano, quartiere della periferia occidentale di Napoli verso cui le fiamme si stanno spingendo.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere le fiamme anche grazie all'utilizzo dei Canadair. Le autorità competenti hanno consigliato di non recarsi nei luoghi interessati dall'incendio, di limitare gli spostamenti nelle zone in cui il fumo sprigionatosi dal rogo è più presente.

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