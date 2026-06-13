Incendio al deposito dell’ospedale di Sorrento, pronto soccorso invaso da fumo: fiamme domate

Incendio questa mattina al deposito dell’ospedale di Sorrento. Le fiamme domate dalla sicurezza interna e dai vigili del fuoco.

Incendio nel deposito dell'ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento, in provincia di Napoli, questa mattina, sabato 13 giugno. Diversi pazienti e cittadini hanno lasciato il pronto soccorso per alcuni minuti, perché invaso dal fumo, per consentire le operazioni di spegnimento. Ma le prestazioni sanitarie non sono mai state interrotte. Immediato l'intervento prima della squadra anti-incendio interna, poi dei vigili del fuoco che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme con estintori ed idranti. La situazione adesso è normale. Mentre si indaga su cosa sia avvenuto.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state alimentate da alcune scatole di cartone depositate all'esterno dell'ospedale. Forse a causa del calore proveniente da un motore di un climatizzatore. Il rogo sarebbe scoppiato attorno alle 7,45 del mattino. Dalle fiamme si è levata una densa nuvola di fumo nero che in poco tempo è salita al cielo, visibile anche da diversi chilometri.

L'Asl Napoli 3 Sud: "Mai interrotti i servizi"

In una nota, l'Asl Napoli 3 Sud, competente per l'area della penisola sorrentina, spiega che "intorno alle 7.45 l'area esterna dell'ospedale di Sorrento è stato oggetto di un piccolo incendio. L'innesco molto probabilmente è avvenuto per la presenza di numerosi imballi. L'episodio non ha causato nessun danno a persone e cose. Immediato l'intervento della squadra antincendio interna e successivamente dei vigili del fuoco. Nessun servizio è stato interrotto, neanche il pronto soccorso che nelle fasi iniziali a causa della vicinanza all'incendio è stato investito dal fumo dovuto alla combustione. La direzione Asl Napoli tre Sud ringrazia tutti gli operatori intervenuti tempestivamente e con efficacia".

I vigili del fuoco hanno in poco tempo riportato la situazione alla normalità. Come detto, il pronto soccorso è stato evacuato per poco tempo ed i pazienti sono stati condotti negli altri reparti del nosocomio. Le fiamme hanno danneggiato anche il motore di un impianto di climatizzazione.