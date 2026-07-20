napoli
video suggerito
video suggerito

Incendio sull’Autostrada A30, a fuoco 8 auto trasportate su un tir tra Napoli e Salerno: traffico bloccato

L’incendio tra Palma Campania e Sarno: sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Valerio Papadia
Immagine

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, sull'Autostrada A30, per un grosso incendio: a prendere fuoco una bisarca, un tir addetto al trasporto di automobili. L'incendio si è sviluppato nel tratto compreso tra Palma Campania e Sarno, tra le province di Napoli e Salerno, in direzione Caserta: stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da uno degli pneumatici del mezzo pesante, probabilmente a causa di un surriscaldamento. In poco tempo, però, il rogo si è propagato alle auto trasportate dal tir: almeno otto le vetture, tutte di grossa cilindrata, avvolte dalle fiamme; ancora in corso la quantificazione del danno. Dall'incendio si è levata una grossa nuvola di fumo, denso e nero, visibile anche a chilometri di distanza e che ha causato non poca preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere le fiamme. Per fortuna, l'incendio non ha fatto registrare feriti, ma l'autoarticolato e le vetture che trasportava hanno riportato ingenti danni. Sul luogo dell'incendio sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso; restano da stabilire, infatti, le cause del rogo. L'incendio ha provocato notevoli disagi e forti rallentamenti alla circolazione automobilistica nel tratto di autostrada interessato.

Immagine
Omicidio del giornalista Luigi Esposito: per tutti lavorava all’Arpac, ma l’agenzia smentisce
Chi era il giornalista Luigi "Luca" Esposito, ucciso e dato alle fiamme ad Eboli
Ucciso a colpi di pistola e bruciato: "Andava alla casa al mare"
Il cadavere carbonizzato trovato in un terreno vicino ad una serra sulla SS7bis
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views