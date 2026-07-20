Incendio sull’Autostrada A30, a fuoco 8 auto trasportate su un tir tra Napoli e Salerno: traffico bloccato

L’incendio tra Palma Campania e Sarno: sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, sull'Autostrada A30, per un grosso incendio: a prendere fuoco una bisarca, un tir addetto al trasporto di automobili. L'incendio si è sviluppato nel tratto compreso tra Palma Campania e Sarno, tra le province di Napoli e Salerno, in direzione Caserta: stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da uno degli pneumatici del mezzo pesante, probabilmente a causa di un surriscaldamento. In poco tempo, però, il rogo si è propagato alle auto trasportate dal tir: almeno otto le vetture, tutte di grossa cilindrata, avvolte dalle fiamme; ancora in corso la quantificazione del danno. Dall'incendio si è levata una grossa nuvola di fumo, denso e nero, visibile anche a chilometri di distanza e che ha causato non poca preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere le fiamme. Per fortuna, l'incendio non ha fatto registrare feriti, ma l'autoarticolato e le vetture che trasportava hanno riportato ingenti danni. Sul luogo dell'incendio sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso; restano da stabilire, infatti, le cause del rogo. L'incendio ha provocato notevoli disagi e forti rallentamenti alla circolazione automobilistica nel tratto di autostrada interessato.