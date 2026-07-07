Cavallo in autostrada, traffico bloccato tra i nodi Villa Literno-Pomigliano e Acerra-Afragola

Un cavallo sull’A1 ha gettato il traffico in tilt. Forze dell’ordine sul posto, l’equino “avvistato” tra i nodi Villa Literno-Pomigliano e Acerra-Afragola.

Il cavallo in autostrada

Traffico in tilt per la presenza di un cavallo in autostrada sulla Caserta-Napoli, in direzione del capoluogo partenopeo. L'equino è stato avvistato all'altezza del chilometro 748 in direzione Napoli, all'altezza del nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e il nodo A1/Acerra-Afragola. Diversi gli automobilisti che hanno segnalato a Fanpage.it la presenza dell'animale. Sul posto anche le forze dell'ordine per catturare l'equino e portarlo in salvo fuori dall'autostrada. Finora ad ora non si sono registrati incidenti dovuti alla presenza dell'animale sulla carreggiata.

L'animale, spaventato e ferito, è stato raggiunto e messo in sicurezza. Non è chiaro da dove sia scappato, ma non è escluso che si tratti di qualche allevamento della zona. Forze dell'ordine al lavoro per risalire al proprietario, che potrebbe essere denunciato.