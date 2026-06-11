Persona investita e uccisa da un treno tra Aversa e Villa Literno. Forti ritardi tra Napoli e Roma

Una persona è stata investita e uccisa oggi da un treno in corsa nei pressi della stazione di San Marcellino, nel Casertano. La tragedia ha avuto forti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria tra Napoli e Roma.

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Un grave incidente ferroviario si è verificato oggi, giovedì 11 giugno, sulla linea Napoli-Roma via Formia: nel tratto compreso tra Aversa e Villa Literno, precisamente nei pressi della stazione di San Marcellino, una persona è stata investita e uccisa per cause che sono ancora in corso di accertamento. Da quanto si apprende, la vittima – della quale non sono ancora note le generalità – è stata investita sui binari da un treno in corsa intorno alle 12.30 di oggi; sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato, le forze dell'ordine e l'Autorità Giudiziaria competente, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del tragico incidente.

La tragedia ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni tra Napoli e Roma. Inizialmente, per consentire i soccorsi e i rilievi, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Aversa e Villa Literno. Gradualmente, poi, il servizio è stato ripristinato, anche se, come ha reso noto RFI (Reti Ferroviarie Italiane) nell'ultimo aggiornamento, si registrano ancora disagi su tutta la tratta Napoli-Roma: "La circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Villa Literno e Aversa dopo l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto" si legge. "I treni Intercity e Regionali – rende noto RFI – hanno subito cancellazioni, limitazioni nel percorso e rallentamenti fino a 60 minuti".