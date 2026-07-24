Auto contromano per 5 chilometri sulla Tangenziale di Napoli: investito e ferito un motociclista

Alla guida della vettura una donna, alla quale è stata ritirata la patente; l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, sulla Tangenziale di Napoli a causa di un'automobile che ha percorso 5 chilometri contromano, provocando anche un incidente stradale. Sul posto, dopo una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, sono intervenuti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta che, con il supporto del personale di Tangenziale di Napoli Spa, sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo, guidato da una donna.

Dai successivi accertamenti eseguiti, i poliziotti sono riusciti a ricostruire che la conducente, giunta in corrispondenza della barriera di "Astroni", ha improvvisamente invertito il senso di marcia, percorrendo circa 5 chilometri contromano in direzione Arco Felice, imboccando anche la galleria "Monte Sant'Angelo". Gli agenti hanno poi notato che la vettura portava i segni di un recente incidente; poco dopo, è giunta la segnalazione di un motociclista, che ha riferito di essere stato investito da un'auto contromano. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato portato all'ospedale di Pozzuoli: ha riportato, per fortuna, ferite lievi.

Pertanto, i poliziotti hanno contestato alla donna due violazioni al Codice della Strada: circolazione contromano in autostrada e omessa revisione periodica del veicolo. Alla donna è stata ritirata la patente di guida ai fini della successiva revoca, mentre la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.