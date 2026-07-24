Castello delle Cerimonie, iniziato lo sgombero dei locali de La Sonrisa. Ma la famiglia Polese per ora resta in casa

Questa mattina le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli e iniziato le operazioni di sgombero dei locali commerciali. Ma la famiglia Polese, al momento, resta all’interno della struttura.

I sigilli apposti all'ingresso del Grand Hotel La Sonrisa

Sono partite nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, le operazioni di sequestro e sgombero del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, nel Napoletano, conosciuto anche come "Castello delle Cerimonie" grazie all'omonimo e fortunato programma di Real Time ambientato al suo interno. Questa mattina, gli agenti della Polizia Municipale, con la collaborazione di polizia e carabinieri sono arrivati nella struttura a notificare il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip su richiesta della Procura di Torre Annunziata, che contesta l'invasione di terreni o edifici. Dopo la confisca per lottizzazione abusiva e la parola finale pronunciata dalla Cassazione, la nota struttura ricettiva è diventata di proprietà del Comune di Sant'Antonio Abate, che dovrà ora entrarne definitivamente in possesso e deciderne la destinazione d'uso.

Stamattina, le forze dell'ordine hanno dunque hanno apposto i sigilli agli uffici e ai locali commerciali, operazione propedeutica allo sgombero degli arredi e dei macchinari presenti che, come ha appreso Fanpage.it, saranno poi depositati in un magazzino. È iniziato, inoltre, anche lo sgombero delle persone ancora presenti nella struttura, anche se, al momento, i componenti della famiglia Polese, fondatori del Grand Hotel La Sonrisa, restano all'interno delle loro abitazioni; la famiglia, infatti, vive ancora nella struttura.

Un altro nodo da sciogliere riguarda anche i tanti lavoratori che, fino a qualche mese fa, hanno lavorato all'interno del "Castello delle Cerimonie". La proprietà del ristorante non ha mai avviato la crisi d'impresa; molti dei lavoratori de La Sonrisa, allora, si sono radunati qualche settimana fa all'esterno della Prefettura di Napoli, chiedendo di tenere molto alta l'attenzione sulla vicenda e proponendo l'apertura di un tavolo istituzionale per la gestione della crisi.