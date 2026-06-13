Traffico paralizzato al Vomero per la movida, bloccato pure il 118 a via Aniello Falcone: il Prefetto invia più polizia

La Prefettura intensifica i controlli di polizia in via Aniello Falcone, dopo il caos traffico legato alla movida con le ambulanze imbottigliate tra le auto.

Il traffico impazzito in via Aniello Falcone

Traffico paralizzato al Vomero per la movida in via Aniello Falcone, in particolare il giovedì sera. Bloccate nella selva di auto anche le ambulanze del 118. Una situazione diventata ormai insostenibile, come denunciano i residenti ed il Comitato per la vivibilità cittadina. Il Prefetto Michele di Bari ha deciso di intensificare i controlli di polizia di sera, per alleggerire l'impatto della movida sulla viabilità della zona. Il rappresentante di Governo ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi nell'area da parte delle forze di polizia. "Via Aniello Falcone – commenta il Comitato Vivibilità Cittadina – Può una strada trasformarsi in un luogo di movida paralizzando il traffico notturno e rendendo la vita impossibile ai cittadini?".

A seguito delle ordinanze che hanno imposto i limiti di chiusura alle 2 di notte nel weekend ai baretti di Chiaia e di Vico Quercia, molti giovani si sono spostati proprio al Vomero nelle ultime settimane. Cosa che ha contribuito ad alimentare la già consueta congestione della viabilità. "Dopo le nostre denunce ed il nostro esposto al Prefetto – afferma l'attivista Fabio Procaccin – arriva la svolta. Questa mattina il Prefetto ha invitato me ed il collega Mauro Boccassini al Comitato per l'Ordine Pubblico, che si terrà lunedì mattina. Sono certo che adesso calerà la quiete e via Aniello Falcone tornerà alla sua normalità".

Un’ambulanza del 118 bloccata al Vomero

L'argomento, sottolinea la Prefettura di Napoli, è stato inserito anche all'ordine del giorno del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, già convocato a Palazzo di Governo per il 15 giugno prossimo, per pianificare interventi coordinati sulla viabilità, di fatto ostacolata dall'affollamento di giovani che prendono parte a eventi musicali e promozionali che si tengono in zona.

I residenti hanno segnalato problematiche di sicurezza e criticità per la pubblica incolumità dovute all'impedimento del passaggio dei mezzi di soccorso. A supporto dell'azione di rafforzamento dei controlli già disposti, potrà essere pianificato l'invio di carri attrezzi per liberare la carreggiata dai veicoli in sosta vietata.