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Vietato lasciare gli animali sotto il sole a Pontecagnano, ordinanza urgente per le ondate di calore

A Pontecagnano Faiano (Salerno) ordinanza con misure urgenti a tutela della salute degli animali. Stop anche alle carrozze trainate da cavalli nelle ore calde.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
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Vietato lasciare gli animali domestici chiusi in auto o sotto il sole cocente nelle giornate più calde a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Stop anche alle carrozze trainate dai cavalli sotto la canicola. Il sindaco Giuseppe Lanzara e l'assessora alla tutela degli animali, Roberta D'Amico, firmano l'ordinanza con le misure urgenti per la tutela del benessere di cani, gatti, cavalli e altri piccoli amici. Sarà in vigore fino al 30 settembre. Per chi viola i divieti sono previste pesanti sanzioni, anche penali.

L'ordinanza con le misure urgenti per gli animali

Il provvedimento – ordinanza 29 del 28 luglio 2026 – è stato adottato "per fronteggiare le elevate temperature, che rappresentano un grave pericolo per la salute degli animali. È fondamentale rispettare i divieti previsti dall'ordinanza e garantire agli animali acqua fresca, zone d'ombra e condizioni adeguate al loro benessere. Proteggere gli animali è un dovere di tutti. Un piccolo gesto può salvare una vita.

Ma cosa prevede il dispositivo? Di seguito tutte le misure che saranno attive con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2026, salvo proroga o modifica in relazione alle condizioni climatiche:

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  • Divieto assoluto di esporre o lasciare stazionare gli animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili o altri spazi aperti non protetti in presenza di allerta meteo-climatica di Livello 2 "bollino arancione" o Livello 3 "bollino rosso", o qualora i bollettini ufficiali (Protezione Civile/ARPA) segnalino temperature superiori ai 30°C.
  • Obbligo di riparo idoneo, permanentemente ombreggiato e costantemente ventilato per tutti gli animali custoditi all'aperto, i quali devono disporre di acqua fresca di abbeverata sempre accessibile.
  • Tassativo divieto di lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all'ombra, durante le ore diurne, anche per brevi periodi, in condizioni tali da poter arrecare sofferenza o pericolo alla loro salute;
  • Divieto di attività motoria intensa (es. corsa al guinzaglio, attività di traino) per i cani e altri animali d'affezione nelle ore a più alto rischio di colpi di calore, specificamente nella fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 18:00. In caso di presenza o transito sul territorio comunale di attività autorizzate di trasporto di carrozzine trainate da cavalli:
  • Divieto di circolazione dei cavalli in presenza di bollettini meteo con allerta meteo-climatica di Livello 2 o 3.
  • Fascia di blocco orario con divieto assoluto di circolazione nelle ore di maggiore insolazione, nello specifico dalle ore 11:30 alle ore 16:30

Obbligo di sosta esclusivamente in idonee aree ombreggiate e dotate di appositi punti di approvvigionamento idrico per gli animali nei momenti in cui il servizio è consentito.

I proprietari, detentori o custodi di animali sono tenuti a garantire:

  • la costante disponibilità di acqua fresca e pulita;
  • adeguate condizioni di ombreggiatura e riparo;
  • condizioni ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell’animale;
  • idonea custodia e sorveglianza dell’animale.
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