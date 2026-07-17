Bollino rosso domenica 19 luglio su Napoli per ondate di calore: l’allerta del Ministero

Domenica 19 luglio temperature fino a 38 gradi, afa e umidità: su Napoli è bollino rosso per le ondate di calore, massima attenzione per anziani e bambini.

Ondata di calore da bollino rosso su Napoli: domenica 19 luglio sono previste punte di 38 gradi ma soprattutto afa ed umidità, che renderanno insopportabile stare all'aria aperta e non solo. Il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso per l'intera giornata, e non è escluso che l'ondata proseguirà anche nei giorni successivi. Un peggioramento, dunque, del bollino arancione già registrato in questi giorni e che accompagnerà anche la giornata di sabato. Bollino rosso che porta dunque anche all'allerta dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali.

I consigli del Ministero della Salute sono sempre quelli di evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili, evitando di uscire di casa tra le 11 e le 18 se non strettamente necessario, adoperando anche eventuali protezioni come creme solari, cappelli ed indumenti chiari, oltre al consiglio sempre valido di bere molta acqua (almeno 3 litri visto il gran caldo) e mantenersi idratati.

Già in questi giorni il caldo è aumentato in maniera considerevole, con temperature elevate anche di notte, quando afa e umidità rendono impossibile anche il dormire. L'enorme assorbimento di energia elettrica dovuto all'attività intensiva dei condizionatori, inoltre, ha provocato in diverse zone della Campania anche temporanei black-out. E nella seconda metà di luglio, si avrà un ulteriore aumento delle temperature, spingendo ulteriormente verso l'utilizzo di questi strumenti che non sempre bastano a sconfiggere da soli la calura.