A Napoli arriva la prima ondata di calore dell’anno: allerta arancione sabato 27 giugno

Prima allerta arancione per ondate di calore in Campania: sabato 27 giugno, allertati i servizi sanitari e sociali, fa sapere il Ministero della Salute.

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Prima allerta arancione per le ondate di calore su Napoli e Campania: sabato 27 giugno è prevista la prima vera allerta stagionale, diramata dal Ministero della Salute. Dopo giornate di allerte gialle, dunque, è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche in Campania. L'allerta arancione, infatti, prevede "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili", con conseguente "allerta dei servizi sanitari e sociali", spiega il Ministero della Salute.

Già in questi giorni, le temperature si erano molto alzate: tra oggi e domani, ci sarà un primo rialzo, con 33 gradi effettivi nelle ore più calde, ma 35 percepiti a causa di afa e umidità. Sabato, come detto, nuova impennata: già alle 8 del mattino, ci saranno 26-27 gradi, con un aumento fino a 33-34 gradi nelle ore più calde, che però saliranno sui 36-37 gradi percepiti. Insomma, un autentico "forno": non andrà meglio nelle zone interne della Campania, dove si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Occhio anche ai raggi ultravioletti: il consiglio, come sempre, è evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili, evitando di uscire di casa tra le 11 e le 18 se non strettamente necessario, adoperando anche eventuali protezioni come creme solari, cappelli ed indumenti chiari, oltre al consiglio sempre valido di bere molta acqua e mantenersi idratati.