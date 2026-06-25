napoli
video suggerito
video suggerito

A Napoli arriva la prima ondata di calore dell’anno: allerta arancione sabato 27 giugno

Prima allerta arancione per ondate di calore in Campania: sabato 27 giugno, allertati i servizi sanitari e sociali, fa sapere il Ministero della Salute.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Prima allerta arancione per le ondate di calore su Napoli e Campania: sabato 27 giugno è prevista la prima vera allerta stagionale, diramata dal Ministero della Salute. Dopo giornate di allerte gialle, dunque, è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche in Campania. L'allerta arancione, infatti, prevede "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili", con conseguente "allerta dei servizi sanitari e sociali", spiega il Ministero della Salute.

Già in questi giorni, le temperature si erano molto alzate: tra oggi e domani, ci sarà un primo rialzo, con 33 gradi effettivi nelle ore più calde, ma 35 percepiti a causa di afa e umidità. Sabato, come detto, nuova impennata: già alle 8 del mattino, ci saranno 26-27 gradi, con un aumento fino a 33-34 gradi nelle ore più calde, che però saliranno sui 36-37 gradi percepiti. Insomma, un autentico "forno": non andrà meglio nelle zone interne della Campania, dove si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Occhio anche ai raggi ultravioletti: il consiglio, come sempre, è evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili, evitando di uscire di casa tra le 11 e le 18 se non strettamente necessario, adoperando anche eventuali protezioni come creme solari, cappelli ed indumenti chiari, oltre al consiglio sempre valido di bere molta acqua e mantenersi idratati.

Il bollettino del Ministero della Salute per le Ondate di Calore
Il bollettino del Ministero della Salute per le Ondate di Calore
Immagine
Rischio Campi Flegrei, la Commissione Grandi Rischi: confermata allerta gialla fase 2
Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3.6 alle 4.17 di oggi avvertita tra Napoli e provincia
Cosa significa l'allerta gialla fase 2: la probabilità di evoluzione verso un'eruzione è medio-bassa
Piano evacuazione Campi Flegrei e Vesuvio, dove andranno gli sfollati: zone a rischio e regioni gemellate
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views