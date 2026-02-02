Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltà

Martina Carbonaro e Alessio Tucci

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa a colpi di pietra dall'ex, Alessio Tucci, nella ex casa del custode del campo sportivo Moccia: all'indagato vengono contestati l'omicidio e quattro aggravanti, ma tra queste non compare quella della crudeltà, inizialmente prevista nell'impianto accusatorio.

Il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola

Il corpo della ragazzina venne scoperto alle prime ore del 28 maggio scorso nell'edificio adiacente al complesso sportivo; era coperto da materiali di risulta e da mobili abbandonati. Era scomparsa due giorni prima, nella serata del 26 maggio, lunedì. Dopo il ritrovamento l'ex fidanzato, Alessio Tucci, oggi 19 anni, che pure aveva partecipato alle ricerche fingendosi estraneo, confessò di averla colpita alla testa con una pietra, a quanto pare dopo un abbraccio rifiutato.

Esclusa aggravante della crudeltà

Ad Alessio Tucci ora vengono contestati i futili e abietti motivi, il fatto di avere commesso il delitto contro una minorenne, di averlo fatto in condizioni di minorata difesa della vittima e di avere agito nei confronti di una persona con cui era stato legato da una relazione stabile. L'aggravante della crudeltà, invece, anticipano Il Mattino e Repubblica, è stata esclusa; la valutazione potrebbe essere legata agli esiti dell'autopsia e alla ricostruzione della dinamica dell'omicidio: nel diritto penale, infatti, il termine ha un significato diverso da quello comune, e tale aggravante si configura quando alla vittima vengono inferte sofferenze "aggiuntive", non necessarie rispetto alla finalità (in questo caso l'omicidio).