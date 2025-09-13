Martina Carbonaro uccisa dall’ex, agonia fino a un’ora. La 14enne colpita 4 volte alla testa: l’autopsia

L’autopsia ha chiarito che Alessio Tucci ha ucciso la ex, Martina Carbonaro, con quattro colpi alla testa, sferrati con un sasso; impossibile determinare il momento della morte.

Martina Carbonaro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio di Martina Carbonaro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pochi secondi, pochi minuti, forse un'ora: impossibile stabilire quanto sia durata l'agonia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola (Napoli). Quello su cui però l'autopsia ha fatto chiarezza è stato il numero di colpi: la ragazzina è stata ammazzata con quattro sassate, tra nuca e volto. La consulenza medico legale è stata firmata dalla dottoressa Raffaella Salvarezza, dirigente dell'Asl Napoli Nord, nominata dal pm Della Valle della Procura di Napoli Nord; l'esame era stato disposto per fare chiarezza sulla dinamica dell'omicidio e capire se, con un soccorso tempestivo, sarebbe stato possibile salvare la giovanissima vittima.

Il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola

La ragazza era scomparsa nella serata del 26 maggio. Il corpo è stato trovato a mezzanotte del 28 maggio scorso in un casolare abbandonato adiacente allo stadio Moccia di Afragola: era nascosto nella ex casa del custode, sepolto in un armadio e coperto da materiali di risulta.

Dopo il rinvenimento l'ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni, che nelle ore precedenti aveva anche partecipato alle ricerche insieme alla famiglia della ragazza, è crollato: ha ammesso di averla uccisa lui, con la pietra che è stata ritrovata, sporca di sangue, nella stessa struttura. Il motivo era stato il rifiuto di riallacciare la relazione sentimentale che si era interrotta dopo due anni.

Tucci è ora in carcere. Per la chiusura delle indagini (coordinate dalla Procura di Napoli Nord e affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli) si attende l'esito degli accertamenti disposti sui telefonini sequestrati, tra cui ci sono quello del 19enne e quelli della sua famiglia.

L'autopsia: quattro colpi alla testa

Dall'autopsia è emerso che la ragazza è stata colpita quattro volte alla testa. Un primo colpo alla nuca, lato destro, e questo potrebbe essere successo quando ha rifiutato l'abbraccio o il bacio da parte di Tucci e si è voltata; subito dopo gli altri colpi, anche sul lato sinistro, e uno frontale, presumibilmente l'ultimo, che potrebbe indicare che la 14enne è caduta a terra, sulla schiena.

È stato inoltre chiarito che Martina Carbonaro non è morta subito, col primo colpo, ma non è stato possibile stabilire con precisione il momento del decesso: il medico ha individuato un intervallo da pochi minuti a un'ora dopo il trauma subìto.