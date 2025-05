Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da Afragola È stato rinvenuto il corpo senza vita di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola (Napoli). Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da Afragola

È stata trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio. Il corpo era nella ex abitazione del custode, ormai in disuso da tempo, adiacente allo stadio Moccia, nella cittadina del Napoletano. Adesso si indaga per omicidio.

La ragazza era uscita di casa dicendo che sarebbe andata a prendere un gelato con le amiche ma si sarebbe poi vista con l'ex fidanzato, coetaneo. I genitori lunedì sera hanno sporto denuncia di scomparsa presso i carabinieri.

La scoperta del cadavere dopo lunghe ricerche coordinate dalla Procura di Napoli Nord e dalla Prefettura. In campo i carabinieri, col supporto della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Afragola.

Le ricerche nel campo sportivo erano cominciate nel primo pomeriggio di ieri, 27 maggio; a quanto apprende Fanpage.it a guidare i militari verso il campo Moccia sarebbero state le telecamere di sorveglianza: la ragazzina sarebbe stata ripresa insieme a un ragazzo in un centro commerciale e poi mentre andava al campo in scooter.