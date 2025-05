video suggerito

Martina Carbonaro scomparsa da Afragola, ricerche al campo Moccia: la 14enne seguita con le telecamere Ispezione dei carabinieri dello stadio Moccia di Afragola (Napoli); i militari sarebbero arrivati lì seguendo le tracce di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da ieri dal comune del Napoletano. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

180 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa da Afragola

I carabinieri stanno ispezionando l'area dello stadio Moccia di Afragola nell'ambito delle ricerche di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa dal comune della provincia di Napoli nel tardo pomeriggio di ieri, 26 maggio. Non trovano riscontro, e sono state anzi nettamente smentite dalle forze dell'ordine, le voci, circolate soprattutto sui social, secondo cui nell'area sarebbero stati trovati degli indumenti o un cadavere.

Le ricerche nel campo Moccia di Afragola

La ragazzina, stando al racconto dei familiari, che hanno anche lanciato degli appelli, si sarebbe allontanata insieme all'ex fidanzato; al momento della scomparsa indossava un paio di jeans e una maglia nera, non avrebbe con sé giacche o borse. A quanto apprende Fanpage.it la 14enne sarebbe stata ripresa dalle telecamere del centro commerciale "I Pini" insieme ad un ragazzo; successivamente sarebbe stata ripresa mentre, in scooter con un ragazzo, andava verso il campo Moccia, in una zona dove ci sono diversi pozzi. L'ultima telecamera l'avrebbe ripresa mentre camminava da sola. Dopo i carabinieri sono arrivati allo stadio Moccia anche la Polizia di Stato, la Polizia Municipale e il magistrato.

Smentito ritrovamento del corpo

Le ricerche sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord e dalla Prefettura. Come accade in casi del genere, molte informazioni, spesso prive di fondamento, stanno girando sui social e tra le chat di whatsapp. Tra queste, quelle relative al ritrovamento di vestiti della ragazza o addirittura del corpo; si tratta di voci che, come confermano le forze dell'ordine, sono prive di ogni fondamento.