Femminicidio Martina Carbonaro, muore il suo cagnolino nel giorno del processo: “Lotteremo anche per te”

Il bulldog francese aveva solo 4 anni: lo ha annunciato Enza Cossentino, madre di Martina. “Lotteremo anche per te”. Prossima udienza del processo il 26 giugno.

L’immagine pubblicata da Fiorenza Cossentino, la madre di Martina Carbonaro

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Si è spento a soli 4 anni d'età Tyson, il cagnolino di Martina Carbonaro, uccisa un anno fa dall'ex fidanzato reo confesso e attualmente sotto processo. Lo ha fatto sapere la madre, Fiorenza Cossentino, sui suoi profili social. Il cane, un bulldog francese, si è spento nello stesso giorno dell'inizio del processo e a quasi un anno dalla morte della 14enne, avvenuta il 26 maggio del 2025 ad Afragola. "Devo essere forte. Stamane ho detto ‘tranquillo, vengo presto, vado a fare giustizia per la tua padroncina'.. Ora debbo farlo di più, lo debbo per Marty e Tyson .. Vi amo, figli miei". Così Fiorenza Cossentino sui social, postando anche alcuni immagini della figlia con il cagnolino.

Proprio nel giorno in cui si è aperto il processo ad Angelo Tucci, l'ex 19enne della ragazza, il cagnolino di Martina Carbonaro è deceduto, nonostante avesse appena 4 anni. La notizia pubblicata dalla madre della giovane ha fatto rapidamente il giro dei social. Intanto, il processo si era aperto con momenti di tensione tra i familiari della vittima e dell'imputato, tanto che per evitare il ripetersi di situazioni simile, la giudice ha disposto per le prossime udienze la partecipazione di Angelo Tucci in videoconferenza, tranne in occasione del suo eventuale esame. La prossima udienza per il femminicidio di Martina Carbonaro si terrà il 26 giugno, in occasione della quale saranno ascoltati cinque carabinieri della compagnia di Afragola. L'ex 19enne della vittima, che partecipò anche alle ricerche della giovane prima di confessarne l'omicidio, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, e al processo si sono costituiti parte civile il comune di Afragola, la fondazione Polis e Cam Telefono Azzurro.