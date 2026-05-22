“Cerchiamo voti sottobanco, anche a campagna elettorale chiusa”: la frase della candidata Fdi a Portici alla presenza di Sangiuliano

Le parole di Ione Abbatangelo, candidata a sindaco di Portici per Fratelli d’Italia, ad un evento per la chiusura della campagna elettorale.

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"Celebriamo formalmente la chiusura di questa campagna elettorale, ma continueremo fino a lunedì pomeriggio, anche se non ci sarà consentito ma lo facciamo sotto banco, a cercare di fare qualche voto": parole e musica di Ione Abbatangelo, figlia del noto Massimo, candidata a sindaco di Portici per Fratelli d’Italia. Ione Abbatangelo ha pronunciato questa frase, una esplicita ammissione della volontà di violare la legge, ieri, giovedì, a Portici, nel corso della chiusura della sua campagna elettorale. Al tavolo, insieme a lei, tra gli altri, l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, attuale capogruppo di Fdi in Regione Campania e futuro leader dell’opposizione. Sangiuliano, in tandem con il Commissario provinciale di Fdi a Napoli Marta Schifone (che ha candidato il babbo Luciano a sindaco di Ercolano) è stato l’artefice di questa candidatura.

Elezioni comunali, a Portici sfida con 4 candidati sindaco

A Portici si vota dopo le dimissioni dell'ex sindaco Enzo Cuomo, diventato assessore regionale nella giunta di Roberto Fico. La sfida per le comunali nel comune vesuviano alle elezioni amministrative del prossimo weekend, domenica 24 e lunedì 25 maggio, vede in corsa quattro candidati sindaci. Il centrodestra arriva diviso alla competizione. Da un lato c'è Ione Abbatangelo, sostenuta da Fratelli d'Italia, dall'altro Giovanni Ciaramella, alla guida di una coalizione con Forza Italia e liste civiche.

Diviso anche il centrosinistra, con il candidato Claudio Teodonno, commercialista ed ex presidente del consiglio comunale, sostenuto dal Pd, Europa Verde e altre liste civiche alleate, da un lato. E, dall'altro, Fernando Farroni, alla testa di una coalizione progressista e riformista, sostenuto da una rete di forze politiche e civiche, tra cui Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Casa Riformista, socialisti e la lista Noi di Centro di Mastella.