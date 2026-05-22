Elezioni comunali Avellino 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
Tre candidati sindaco, dodici liste e oltre 400 aspiranti consiglieri comunali. Entra nel vivo la sfida per le elezioni amministrative di Avellino 2026, con il voto fissato per il 24 e 25 maggio e l'ipotesi concreta di un ballottaggio il 7 e 8 giugno.
A contendersi Palazzo di Città saranno Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. Pizza guida il cosiddetto campo largo, sostenuto da sei liste: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Noi di Centro, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino e Avellino Città Pubblica.
Laura Nargi, sindaca per un anno dopo il commissariamento del luglio 2025 punta invece su un progetto civico sostenuto anche dal Centrodestra. Accanto alle sue liste SiAmo Avellino e Sceglie Avellino ci sono infatti Forza Avellino e Fratelli di Avellino, espressione rispettivamente di Forza Italia e Fratelli d’Italia.
Gianluca Festa, l'ex sindaco che si dimise per una indagine a suo carico, infine, scende in campo con quattro liste: W la Libertà, Davvero, Enjoy Avellino e Liberi e Forti. Proprio in quest’ultima confluiscono anche i candidati riconducibili a Lega e Udc.
Nello Pizza
Partito Democratico
- Enza Ambrosone
- Valentina Bianco
- Flaviano Capossela
- Gennaro Cesa
- Concetta detta Dina Ciccullo
- Luca Cipriano
- Silvia Di Somma
- Leonardo Festa
- Mariapia Ficociello
- Barbara Gaita
- Mafalda Galluccio
- Clelia Gambino
- Carmine Genovese
- Marietta Giordano
- Nicola Giordano
- Maria detta Mirella Giova
- Virgilia Guerriero
- Ettore Iacovacci
- Sara Iannaccone
- Teodoro Marena
- Ada Mastroberardino
- Adalgisa Matarazzo
- Nicole Mazzeo
- Ciriaco Morano
- Edgardo Pesiri
- Claudio Petrozzelli
- Angelo Reale
- Fernando detto Nando Romano
- Giuseppe Russo
- Mario Sorice
- Giuliana Taglialatela
- Modestino Verrengia
Stiamo con Nello Pizza
- Ferdinando Acerbo
- Amedeo Alvino
- Giovanna Barzaghi
- Daniele Gabriela Birda
- Cinzia Boschetto
- Jiashwaeva Cutillo
- Nicola D'Archi
- Maurizio Deidda
- Stefania Della Pia
- Domenico Di Giacomo
- Carmine Di Sapio
- Felice Falco
- Antonio Festa
- Carmela Festa detta Melita
- Sabrina Finelli
- Gianluca Gaeta
- Giuseppe Giacobbe detto Geppino
- Maurizio Giovanniello
- Domenico Giugliano detto Mimmo
- Rita Guerra
- Assunta Iandolo
- Rita Iannaccone
- Carlo Ianniciello
- Massimiliano La Sala
- Brunella Melchionna
- Valerica Obreja
- Michelina Preziosi
- Emiliano Tedesco
- Gabriella Viggiano
- Giovanni Zanforlin
- Antonella Della Pia
- Costantino Vassallo
Casa Riformista per Avellino
- Gianni Andreottola
- Marco Adamo Boglione
- Marianna Cataldo
- Mafalda Caterina Anna Circelli
- Antonia Coletti
- Maria Assunta Coppola
- Simona Corvigno
- Mario Cresta
- Giuseppe Davidde
- Liberato De Piano
- Raffaele Esposito
- Simona Lucia Fiore
- Costantino Fioretti
- Michela Garone
- Ugo Graziano
- Mario Iannaccone
- Marco Lallo
- Evelina Limone
- Carmelo Lo Conte
- Michele Lombardi
- Alessia Medugno
- Massimiliano Muccio
- Pasquale Nazzaro
- Paola Teresa Palermo
- Roger Panzetta
- Pasquale Picariello
- Alessio Ronconi
- Stefano Scafuri
- Pasquale Sorriento
- Erica Stanco
- Mattia Tartaro
- Sergio Trezza
Noi di Centro
- Gino Iannace
- Gaetana Addesa
- Michele Addesa
- Ciro Alvino
- Concetta Boccella
- Oksana Bybliv
- Maurizio Caso Panza
- Antonio Cosmo
- Sabino Covelli
- Vincenzo Cristiano
- Enrico D'Ambola
- Gerardo D'Auria
- Nunzia Della Sala
- Giuseppina Del Mastro
- Antonio Festa
- Pasquale Gargano
- Roberta Laudati
- Carmine Salvatore Mercolino
- Luca Negrone
- Emiliano Noviello
- Fabrizio Patrizi
- Emilia Restaino
- Giuseppe Restaino
- Concetta Ruocco detta Tina
- Giuseppe Solazzo
- Gerarda Sorrentino
- Wanda Spinelli
- Giuseppe Vecchione
- Serafina Vitiello
- Cristina Zollo
Movimento Cinque Stelle
- Antonio Aquino
- Giuseppe Buscaino
- Carmine Barbarisi
- Maria Cioffi
- Pellegrino Caruso
- Pantaleone Maria Crudele
- Luigi De Pace
- Anna D'Aliasi
- Agostino De Rosa
- Romina De Angelis
- Gianfranco Salvatore Donniacuo
- Francesca Del Giudice
- Vincenzo Evangelista
- Antonella Festa
- Gianfranco Fermo
- Tiziana Guidi
- Pasquale Ferraro
- Antonella Graziano
- Youssef Garch
- Rita Laudato
- Massimo Mingarelli
- Luca Paola
- Pasquale Luca Nacca
- Sandro Pascale
- Federica Rocci
- Antonello Etroni
- Maria Ronca
- Amato Rizzo
- Anna Spiezia
- Maria Giovanni Sciscio
- Elena Tordela
- Maria Oppido
Avellino Città Pubblica
- Giuseppe Aurigemma
- Antonio Bellizzi
- Antonella Cappuccio
- Eunice Colella
- Francesco De Caro
- Maria Rosaria De Martino
- Annamaria De Stefano
- Carmelinda Di Costanzo
- Francesca Fabrizio
- Maria Grazia Famiglietti
- Pasquale Fedele
- Francesco Iandolo detto Bubba
- Margherita Iommazzo
- Mario Ippolito
- Eliana Maffei
- Franco Marra
- Carlo Mele
- Mauro Napolitano
- Luigi Pedoto
- Carla Perugini
- Edoardo Picariello
- Gabriele Repole
- Nicolina Russo detta Lina
- Amalio Santoro
- Fabiola Sateriale
- Giuseppe Sessa
- Rosanna Sirignano
- Gabriella Spagnuolo
- Vittoria Pierina Troisi
- Maria Carolina Vesce detta Carolina
Gianluca Festa
W la Libertà
- Paolo Gianni Aquino
- Valentino Autieri
- Daniel Barbarisi
- Pietro Paolo Bellarosa
- Roberto Carullo
- Giovanni Cucciniello
- Angelo D'Argenio
- Adolfo Dattolo
- Daniela De Cristofaro
- Maurizio De Ruggiero
- Stefano Fedele
- Antonio Ferrarese
- Annalisa Festa
- Maria Fontanarosa
- Lucia Galasso
- Luigi Gaudiosi
- Diego Guerriero
- Antonella Iannaccone
- Federica Luciano
- Gaetano Luongo
- Elvira Masucci
- Francesca Medugno
- Giovanna Pecoraro
- Pietro Pellecchia
- Antonio Petrozziello
- Marco Picariello
- Vincenzo Principe
- Adele Roca
- Daniela Rubicondo
- Vincenzo Simone
- Erika Stornajuolo
- Anna Maria Vittoria Vecchione
Davvero
- Enza Abate
- Rosalba Adamo
- Manolo Alessandrino
- Stefano Argenziano
- Arianna Bagno
- Carlo Battista
- Ennio Buonanno
- Luca Caputo
- Teresa Cucciniello
- Luigi D'Argenio detto Luigino
- Francesco Foletto detto Tato
- Antonio Genovese
- Gennaro Iannaccone
- Gennaro Iapicca detto Rino
- Ugo Maggio
- Marianna Mazza
- Generoso Nargi
- Giuseppe Negrone
- Simone Palmieri
- Maria Luisa Pisaniello
- Luigi Preziosi
- Olimpia Rusolo
- Luigi Scalzullo
- Vincenzo Simone
- Monica Spiezia
- Mario Spiniello
- Jessica Tomasetta
- Pamela Trerotola
- Maria Valentino
- Giovanna Vecchione
- Giuseppe Zambrano detto Pippo
Enjoy Avellino
- Roberta Andreozzi
- Daniel Alfieri
- Mario Armonico
- Gaia Bianco
- Luisa Biancullo
- Luca Cofrancesco
- Davide Corcione
- Ivan Cozzolino
- Davide Gabriele D'Argenio
- Francesca Iolanda De Benedictis
- Marco De Fazio
- Antonio De Feo
- Pierluigi Fossacreta
- Antonio Gaeta
- Alessio Gentile
- Sabino Andrea Loffredo
- Francesco Longobardi
- Samira Lucarella
- Giulia Maccanico
- Simone Maffei
- Mattia Manganelli
- Carmine Persano
- Aldo Piarulli
- Francesca Piccolo
- Alessia Pilunni
- Gennaro Spiniello
- Giacinto Spolverino
- Chiara Tamburrino
- Fabiana Testa
- Alessia Urciuoli
Liberi e Forti
- Antonella Aramino
- Maria Maddalena Balbi
- Giovanni Belfiore
- Linda Caporaso
- Giovanna Capuano
- Martina Centrella
- Assunta Clemente
- Dario Cocozza
- Emanuele Coppola
- Gino Corrado
- Gennaro D'Anna
- Francesco De Giovanniello
- Antonio Del Mastro
- Rocco De Maio
- Eleonora Foschi
- Maria Sabina Galasso
- Roberta Gaita
- Ermete Guarini
- Loredana Intingaro
- Michele Izzo
- Sabino Loffredo
- Nicola Lo Stritto
- Rosa detta Rossella Montagna
- Angelo Nesta
- Antonio Petitto
- Francesca Picardi
- Massimo Picone
- Veronica Preziosi
- Franco Rauseo
- Gennaro Romei
- Domenico Supino
- Filomena Volpe
Laura Nargi
SiAmo Avellino
- Luigi Mattiello
- Alberto Bilotta
- Luca Caliendo
- Domenico Candela
- Francesco Corbo
- Luigi Cucciniello
- Carmine D'Alelio
- Salvatore D'Alessandro
- Guido D'Avanzo
- Raffaella Del Giudice
- Alessandra De Rogatis
- Emilio De Vito
- Valentina De Vito
- Vincenzo Di Blasi
- Asia Esposito
- Costantina Glave
- Assuntina Iannaccone
- Marilena Limone
- Ludovica Manfra
- Aurelio Marotta
- Pasquale Martone
- Wanda Miletti
- Antonella Paladino
- Ernesto Picariello
- Anna Pellecchia
- Christian Pepe
- Giovanni Ramora
- Barbara Sanguinetti
- Eliana Saporito
- Simona Sarno
- Diego Tarantino
- Dorotea Virtuoso
Sceglie Avellino
- Carmine Addivinola
- Massimo Anniversario
- Daniele Bollante
- Assunta Bolognese
- Gianrita Bruno
- Federico Buttiglio
- Giovanni Capobianco
- Mariantonia Catena
- Alessio Cristaudo
- Daniele D'Adamo
- Gerardo De Angelis
- Emilio De Nisco
- Giovanni De Guglielmo
- Luca Del Gaudio
- Giovanni Esposito
- Jasmine Fusco
- Giuseppina Guerriero
- Giuseppe Lumini
- Guendalina Manzi
- Ylenia Marinelli
- Antonio Rosario Martino
- Amerigo Mascioli
- Carlo Matarazzo
- Nadia Natale
- Vincenzo Picariello
- Pietro Giulio Raffa
- Giulia Scola
- Pietro Spiniello
- Costantino Testa
- Mariapia Villani
- Giulia Zaolino
Forza Avellino
- Gerardo Melillo
- Immacolata Alviggi
- Elisabetta Barbaro
- Alessio Barbieri
- Rosa Bellaroba
- Giovanni Bove
- Rita Capone
- Simone Capozzi
- Marianna Cecere
- Alessandro Clemente
- Lucio Cotticelli
- Giovanna Del Buono
- Rossella Delle Donne
- Tiziano Di Giorgio
- Maurizio Fina
- Antonio Freda
- Roberta Galasso
- Edmondo Giovanniello
- Lazzaro Iannaccone
- Incoronata Montemarano
- Antonio Nigro
- Marco Pericolo
- Vincenzo Quintarelli
- Angela Quinzio
- Marco Mercurio Rapa
- Sara Ricci
- Euplio Gerardo Rinaldi
- Daniela Rosa
- Anita Spadea
- Maria Cristina Trivelli
- Giovanni Ventre
- Alessia Visconti
Ora Avellino
- Antonio Gerardo Rauzzino detto Rau
- Paola Barbato
- Amelia Belfiore
- Carmine Brogna
- Francesca Pia Capobianco
- Mihaela Maria Cotilici detta Michela
- Francesca De Vito
- Michele Del Gaudio
- Antonio Della Sala
- Mario Della Sala
- Stefania Fiore
- Ornella Iandolo
- Alessandro Iannuzzo
- Emilio Carlos Lanzetta
- Alfonso Laudonia
- Maria Anastasia Luongo
- Carlo Mazza
- Alfonso Mollica
- Rita Pellecchia
- Adriano Picariello
- Renato Pirone
- Silvia Ponzio
- Nicola Poppa
- Carmine Ranucci
- Gerardo Rocchetta
- Gerarda Russo
- Francesca Sardella
- Walter Spagnuolo
- Benedetta Tirri
- Antonio Vena
- Pellegrino Villani
- Luigi Zeccardo
Fratelli di Avellino
- Giovanni Ardolino
- Giuseppina Aurillo
- Vittorio Boccieri
- Mariateresa Borneo
- Ornella Buonanno
- Daniela Caputo
- Valentino Carpentiero
- Daniela Cennerazzo
- Giuseppe Costanza
- Giulio Cubeddu
- Michele D'Agostino
- Gaetano Dentice
- Maria Di Rito
- Alessia Ferrara
- Giovanni Ferullo
- Gerarda Festa
- Rosalia Finno
- Benedetta Follo
- Patrizia Galasso
- Aniello Galluccio
- Sergio Gioia
- Sabato Iannaccone
- Anna Lucia Iannone
- Claudio Mauriello
- Arturo Meo
- Giorgia Migliaccio
- Manuel Montefusco
- Roberto Pescatore
- Umberto Palese
- Giovanni Provvido
- Francesco Rippo
- Pellegrino Rotondi