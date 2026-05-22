Elezioni comunali Salerno 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Tutte le liste delle elezioni comunali di Salerno 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete.

Sono 21 le liste presentate per le elezioni comunali di Salerno del 24 e 25 maggio 2026, con otto candidati sindaco in corsa per raccogliere l’eredità di Vincenzo Napoli, che ha lasciato con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato. A dominare la scena è il ritorno di Vincenzo De Luca. L'ex presidente della Regione Campania sostenuto da sette liste civiche ma senza il simbolo del Partito democratico, in una scelta che ha già acceso il dibattito politico. Il centrodestra punta invece sull'avvocato e docente universitario Gherardo Maria Marenghi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

Nel centrosinistra alternativo – visto che a Salerno il campo largo tanto auspicato da M5s e Pd non c'è – corre Franco Massimo Lanocita, appoggiato da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica. In campo anche Armando Zambrano per l’area centrista. Completano il quadro Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Elisabetta Barone e Pio Antonio De Felice. Sondaggi elettorali su Salerno non ne sono stati diffusi. De Luca gode di fama ed è conosciuto da tutti, c'è chi però sostiene non abbia il sostegno di tutte le generazioni al voto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Candidato Sindaco Gherardo Maria Marenghi

Fratelli d'Italia

Ciro Giordano

Alfonso Amaturo

Carmela Apicella

Pietro Arciello

Alessandro Barra

Marta Benesova

Antonio Caldarese

Serena Cammareri

Antonio D'amato

Maria Luisa de Nigris

Monica Esposito

Alfonso Falcone

Michele Falcone

Mariamaddalena Gaeta

Gabriella Giardella

Rossella Gregorio

Giuseppe Grieco

Vincenzo Guglielmelli

Marina Manconi

Daniela Mellone

Maurizio Ottone

Alexander Ugo Pisapia

Antonio Polverino

Olivia Pontone

Marco Rampolla

Gilda Timpanaro

Ersilia Trotta

Paolo Verace

Alessandra Vicinanza

Mauro Viscido

Matilde Vitale

Pietro Vuolo

Forza Italia

Monica Alfani

Michela Barrella

Rosario Capuano

Daniele Caroccia

Gabriele Casaburi

Giovanni Castellana detto Gianni

Michela Caturano

Massimo de Fazio

Salvatore de Lucia

Angela de Sio

Lorenzo di Donato

Luca Esposito

Alain Fortunati

Leonardo Gallo

Maria Rosaria Giordano

Stefania Grisi

Davide Guarini

Elena Lanzetta

Vincenzo Mariano Maddaloni

Sarel Malan detto Sarel

Mariarosaria Manente

Martina Manzo

Annachiara Memoli

Antonio Mirra

Michele Passaro

Antonio Pastore detto Tonino

Ruta Peluso

Gerardo Postiglione

Ersilio Rega

Vincenzo Risi

Clarissa Stiglich

Prima Salerno

Santoro Dante

Adinolfi Silvana

Aiello Salvatore

Aquaro Giacomo

Botta Sara

Bove Emilia

Bove Paola

Camarda Martina

Citro Silvio

Cozzi Barbara

Cuciniello Gianluca

De Bartolomeis Fabio

De Crescenzo Enrico

De Rosa Elena

Esposito Giovanni

Ferroro Emma

Galdi Americo

Gisolfi Maria Immacolata

Lambiase Elisa

Lanzillo Marco

Laudani Alessandro Nunzio Domenico detto Laudati

Maiorino Gerardo

Marino Raffaella

Mbaye Abdou Aziz detto Aziz

Noschese Giuseppe

Parente Annalisa

Pizzuti Dina

Ruggiero Annarita

Sessa Guido

Siano Assunta

Vitale Gerardo

Calabria Ermelinda

Noi Moderati

Basso Giovanni

Auriemma Amedeo

Barrella Iolanda

Bruno Luana Carmen

Cantarella Sabrina

Carretta Eros

Cisale Annamaria

Cozzolino Pasqualina

D'agostino Gaetano

De Fina Antonio

Di Leva Paolo

Fabbozzi Maria

Ferraro Giuseppina Maria

Fiorillo Barbara

Galzerano Sabatina

Gargiulo Giulia

Gargiulo Maria

Granozio Valeria

Lambiase Chiara

Lubrano Vincenza

Lucibello Andrea

Mancino Antonella

Mancuso Alfonso

Matarazzo Chiara

Mazzotti Ersilia

Oliva Carmela

Pisaturo Alessia

Quaranta Antonietta

Rescigno Marco

Russo Vincenzo

Gallo Carlo

Vigilante Emanuela

Candidato Sindaco Vincenzo de Luca

Progressisti per Salerno

Oscar Adinolfi

Adriana Amendola

Eva Avossa

Valeria Caggiano

Angelo Caramanno

Annarita Coscarelli

Vittoria Cosentino

Vincenzo D'amato

Silvestro D'amico

Gerardo de Rosa

Maria Vittoria di Giorgio

Ilaria Falcone

Antonia Ferraioli detta Titti

Antonio Fiore

Alessandra Francese

Rocco Galdi

Dario Loffredo

Vincenzo Marra detto Enzo

Veronica Mondany Morelli

Amedeo Pirozzi

Sabato Pisapia

Massimo Ronca

Giovanni Savastano detto Nino

Barbara Scuoppo

Teresa Senatore

Manuela Maria Siniscalco

Angela Somma

Luca Sorrentino

Alfonso Sparano

Fiorinda Stieven

Chiara Tancredi

Salerno per i Giovani

Emilio Battista

Giovanna Boccia

Umberto Caso

Simona Ciccullo

Raffaella Cilumbriello

Aniello de Luca

Paola de Roberto

Antonio Luca de Rosa

Horace di Carlo

Italia di Tella

Giovanni Fiorito detto Gianni

Vincenzo Gallo detto Enzo

Francesco Marra

Marco Mazzeo

Camillo Melchiorre

Gianluca Memoli

Federica Minoliti

Domenico Napoli detto Mimmo

Luigi Pacifico detto Gigi

Alfonso Pagano

Gianpietro Pastore

Matteo Perruso

Fabio Polverino

Annamaria Rispoli

Neculai Samson

Luca Santoro

Laura Sapere

Giovanna Sica

Carmen Tisci

Alfonso Valentino

A Testa Alta

Vincenzo Autori

Assunta Capasso

Deborah Capuano

Angelo Casella

Sara Costante

Pasquale Criscito

Riccardo de Santis

Chiara di Napoli

Giuseppa Esposito detta Pina

Marcello Mario Ferrante

Alessandro Ferrara

Mariapia Ferro

Loredana Gasparri

Luca Giannattasio

Annamaria Guagliardi

Arturo Iannelli

Carminia Marina Ingenito detta Chicca

Pasqualina Memoli detta Paky

Adriano Montemurro

Saturnino Mulinaro

Nicola Pastore

Fabio Piccininno

Debora Quaranta

Felice Santoro

Massimo Siniscalchi

Rosaria Striano

Angela Lucia Tallorito

Salvatore Telese

Matteo Voccia

Cristiani Democratici

Giuseppe Alberico

Giovanni Beneduce

Immacolata Caracciuolo

Anna Maria Cerrato

Giovanni D'avenia

Maurizio de Ferrante

Carmela della Rocca

Giacomo di Ruocco

Gaetana Falcone

Raffaele Ferrigno

Barbara Figliolia

Clemente Forni

Vincenzo Graziano

Anna Rita Grimaldi

Raffaele Longo

Fiorenza Mancuso

Vincenzo Mastrangelo

Antonio Mastrolia

Sonia Napoli

Maria Antonia Neri

Patrizia Pappalardo

Garay Perez

Ivan Petrosino

Vincenzo Pisapia

Stefania Ricciardi

Rosita Rizzo

Rita Romano

Maurizio Santoro

Clorinda Scalea

Teresa Spisso

Silvio Vigorita

Giuseppe Zitarosa

Avanti-Psi

Mirko Bove

Antonio Cammarota

Pietro Cardella

Simona Calzaretti

Vincenzo Caserta

Licia Claps

Ilaria de Angelis

Modestino de Marco

Stefania de Martino

Anna Maria di Martino

Filomeno Antonio di Popolo

Raffaele Ferraioli

Alessia Genta

Maria Grazia Gianfilippo

Francescopio Greco

Gabriele Guarini

Francesco Marino Iandiorio

Sonia Lotoro

Giuseppe Morrone

Massimiliano Natella

Paolo Ottobrino

Clotario Pagano detto Roy

Michela Parisi

Annamaria Procida

Domenico Rinaldi detto Mimmo

Olga Robertazzi

Vania Rocco Ferraiolo

Giovanni Savignano

Maria Rosaria Siani

Franco Valletta

Michele Verderame

Antonia Willburger detta Tonia

Insieme per Salerno

Francesco Plaitano

Carmine Albachiara

Matteo Annunziato

Emilio Argenziano

Vincenzo Capuano

Carmine Carrano

Francesco Casciano

Manuela Convertini

Giuseppe Criscuolo

Maria de Feo

Giuseppe de Luca

Marina de Rosa

Vincenzo Lamberti

Mihaiela Cristina Martolea

Carmine Massa

Maria Assunta Morinelli

Enrico Nespolino

Cosmo Palumbo

Roberto Vincenzo Polverino

Manuela Savoia

Roberta Siena

Maria Testa

Luigi Pagano

Davvero Ecologia&Diritti

Anastasio Pasquale

Bruno Vincenzo

Carbonaro Antonio

Cariello Annalisa

D'arienzo Tobia

De Felice Olimpia

De Martino Antonella

De Simone Erika

Del Guacchio Gerardo

Di Gennaro Ladislao

Di Noia Raffaele

Ferrara Antonio

Forte Arianna

Frasca Roberto

Galdoporro Luisa

Gallo Paolo

Ianniello Maria Assunta

Iannuzzi Giacinto

Liotta Chiara

Marsicano Maria

Milo Luigi

Palillo Giada

Pappalardo Maria Rosaria

Pascale Ilario detto Klein

Pezzano Francesco

Polverino Annunziata detta Nunzia

Prinzo Mario

Radetich Enrico detto Roberto

Ragosta Marina

Santoro Francesco Pio

Ventura Anna

Vitale Anna

Candidato Sindaco Franco Massimo Lanocita

Avs – Alleanza Verdi e Sinistra

Gabriella Ferrara

Eugenio Gammaldi

Antonella Amorosi

Gennaro Avella detto Rino

Vincenzo Benincasa

Giulia Bisogno

Vincenza Braca

Mauro Croce

Massimo de Crescenzo

Lorenzo de Girolamo del Mauro

Alessio della Medaglia

Gianluca de Martino

Antonio de Prisco

Valeria de Rosa

Carlo Falivene

Vito Favara

Gianluca Ferrigno

Alfredo Garofalo

Gianrico Iuliano

Alessio Lembo

Fortuna Liccione detta Tina

Maria Magliano

Giuseppe Mariconda

Carmela Marziale

Mirella Milite

Annamaria Naddeo

Luigi Pappalardo

Sergio Passannanti

Beatrice Rago

Monica Ricciardi

Francesco Ruggiero

Anna Santimone

Movimento Cinque Stelle

Claudio Russolillo

Federica di Martino

Alberto di Lorenzo

Chiara Criscuolo

Lorenzo Forte

Melania Izzo

Claudio D'elia

Alessia Fernicola

Giovanni Cosenza de Lauro

Alessandra Pagliuca

Elio Sparano

Anna Schettini

Antonio di Napoli

Alessandra Petrosino

Vincenzo Gallo

Stefania Ugatti

Flavio Sessa

Nadia Bassano

Mario Potolicchio

Anna Avagliano

Remo della Corte

Pasqualina Argentina

Eleonora de Vitiis

Luigi detto Gigi Galdi D'aragona detto Galdi

Laura Marino

Americo Melfi

Giuseppe Granozio

Francesco Martines

Angelo di Zenzo

Elio Ferrante

Francesco Migliaro

Ornella Parisi

Salerno Democratica

Sara Petrone

Adalgiso detto Giso Amendola

Mario Avossa

Vincenzo Conte

Maria Coralluzzo

Gea D'amato

Pietro de Lisi

Raffaele di Giuda

Carlo di Somma

Daniela Filardi

Giovanni Filosa

Matteo Galileo

Fiorantonio Giordano

Giuseppe Gramazio

Achille Guglielmi

Antonio Leone

Lucia Lieto

Patrizia Longo

Gianfrancesco detto Gianfranco Perotti

Ilaria Piscopo

Alessandro Quaranta

Daniela Romagnuolo

Anna Saviello

Vittorio Santomauro

Simona Libera Scocozza

Giuseppina detta Pina Strada

Quirino Tedesco

Mara Verrengia

Candidato Sindaco Armando Zambrano

Noi Popolari-Riformisti-Udc

Enrico Indelli

Michele Carillo

Vittoria Cassioli

Christian Casola

Angela Maria Concilio

Carmela de Luca

Rossella Federico

Antonio Gaeta

Manuel Gatto

Oreste Giordano

Vincenzo Guariglia

Grazia Lamba

Fabio Mammone

Danilo Marlano

Alionne Ndiaye

Fabrizio Noschese

Annadora Novella

Mario Pizzolorusso

Antonella Rago

Emiliano Romano

Patrizia Santoro

Ylenia Truono

Alessio Volpe

Azione-Oltre

Donato Pessolano

Corrado Naddeo

Pietro Damiano Stasi

Giuseppe Ventura

Antonella Ambruso

Matteo Avella

Giovanna Barbato

Aurelio Barela

Annaluisa Buongiorno

Pierre de Filippo

Maria Rosaria di Pace

Emilia Forlani

Lucia Guerrazzi

Filomena Iannella

Paolo Intennimeo

Fabio Milito Pagliara

Benedetta Moscariello

Angela Sabatino

Federica Saggese

Giuseppina Signorino

Marco Spagnulo

Serena Martilotta

Michelangelo Germano

Fulvia Fulco

Gerarda Barrella

Veronica Abbate

Ciro Buglione

Salerno di Tutti – Zambrano Sindaco

Giuseppina Abate

Valerio Bagnato

Silvio Antonio Maria Bussi

Michele Capano

Ulderico Capozzi

Giovanna Cibelli

Loredana Citro

Annalisa Coscia

Antonio D'angelo

Rachele de Angelis

Aniello de Maio

Immacolata di Domenico

Marco di Fluri

Vincenzo di Maio

Cinzia di Martino

Simone D'onofrio

Fabio Ferrantino

Nicola Giarmoleo

Pasquale Lomuscio

Anna Macrini

Antonio Maddalo

Raffaella Mammone

Luigi Milite

Alberto Montoro

Chiara Nigro

Salvatore Paci

Alessia Paravia

Fiammetta Pellegrino

Silvio Roberto

Maria Sammauro

Maria Immacolata Santoro

Francesco Vetromile

Candidata Sindaca Elisabetta Barone

Semplice Salerno

Serena Caracciolo

Rosanna Colucci

Ugo Concilio

Gianluca Costanzo

Antonio D'Amato

Giuseppe De Agostinis

Carmela De Angelis

Valerio De Nardo

Ida Del Forno

Francesco Di Costanzo

Giammarco Eletto

Francesca Fasolino

Sabrina Longo

Antonio Marino

Mara Marsico

Ilaria Martino

Antonio Montuori

Pasquale Occhinegro

Carla Orlando

Nicola Parisi

Luca Petrosino

Pasquale Pierri

Roberto Polzone

Bernardetta Russo

Antonio Santoro

Federico Tempesta

Alessandra Totoli

Stefania Troisi

Felice Vertullo

Maria Rosaria Vicinanza

Sara Zarone

Karim Zarrouk

Candidato Sindaco Domenico Ventura detto Mimmo

Dimensione Bandecchi

Domenico Ventura

Gerardo Tafuri

Antonio Bove

Alfonso Campitiello

Annunziata Rispoli

Pasquale Trimarco

Vincenzo Gibboni

Stefano Brigantino

Matteo D'agostino

Marco Sabato

Nicola della Monica

Dario Faiella

Antonio Martino

Stefano Paolillo

Claudio Tulimieri

Annunziata Rinaldi

Roberto Cardella

Romeo Vicinanza

Vittorio Carpentieri

Giuseppina Grimaldi

Rita Pappalardo

Luisa Pipolo

Claudia Tisi

Giuseppe Torracchio

Giuseppina de Paola

Gelsomina Giordano

Massimiliano Stanzione

Iolanda Coscia

Agata Battipaglia

Ornella Parasole

Giuseppe Farina

Gerardo Trezza

Candidato Sindaco Pio Antonio de Felice

Potere al Popolo

Bordino Paolo

Iorio Rosanna

Amendola Francesco

Calabrese Laura

Di Gennaro Pietro

Balsamo Dina

Parisi Ciro Rosario

Biroccino Roberta

Sacco Gianmarco

Marena Emanuela

Mari Michele

Mele Maila

Paciello Lorenzo

Romeo Anna

Ferraro Federico

Stiuso Lucia

Ragosa Gerardo

Fiore Laura

Infantile Onofrio

Onofrio Gessica

Tresca Massimiliano

De Vito Lucia

Cordone Domenico

Di Giulio Danilo

Candidato Sindaco Alessandro Turchi

Salerno Migliore

Nicola Annunziata

Daniela Autuori

Alfredo Caprioli

Luisa Barberio

Angelo Citro

Paola Coppola

Bruno Colecchia

Alessandra Cuciniello

Domenico de Cesare

Vincenzina D'elia

Ferdinando de Martino

Alessandra Guarini

Maurizio Falcone

Ermelinda Rocciolo

Fabio Iacovazzo

Rossana Tomeo

Valerio Liti

Andrea Niglio

Michele Pellegrino

Ezio Pepe

Gennaro Silvestri

Antonio Vanacore