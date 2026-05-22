Elezioni comunali Salerno 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
Sono 21 le liste presentate per le elezioni comunali di Salerno del 24 e 25 maggio 2026, con otto candidati sindaco in corsa per raccogliere l’eredità di Vincenzo Napoli, che ha lasciato con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato. A dominare la scena è il ritorno di Vincenzo De Luca. L'ex presidente della Regione Campania sostenuto da sette liste civiche ma senza il simbolo del Partito democratico, in una scelta che ha già acceso il dibattito politico. Il centrodestra punta invece sull'avvocato e docente universitario Gherardo Maria Marenghi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati.
Nel centrosinistra alternativo – visto che a Salerno il campo largo tanto auspicato da M5s e Pd non c'è – corre Franco Massimo Lanocita, appoggiato da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica. In campo anche Armando Zambrano per l’area centrista. Completano il quadro Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Elisabetta Barone e Pio Antonio De Felice. Sondaggi elettorali su Salerno non ne sono stati diffusi. De Luca gode di fama ed è conosciuto da tutti, c'è chi però sostiene non abbia il sostegno di tutte le generazioni al voto.
Candidato Sindaco Gherardo Maria Marenghi
Fratelli d'Italia
Ciro Giordano
Alfonso Amaturo
Carmela Apicella
Pietro Arciello
Alessandro Barra
Marta Benesova
Antonio Caldarese
Serena Cammareri
Antonio D'amato
Maria Luisa de Nigris
Monica Esposito
Alfonso Falcone
Michele Falcone
Mariamaddalena Gaeta
Gabriella Giardella
Rossella Gregorio
Giuseppe Grieco
Vincenzo Guglielmelli
Marina Manconi
Daniela Mellone
Maurizio Ottone
Alexander Ugo Pisapia
Antonio Polverino
Olivia Pontone
Marco Rampolla
Gilda Timpanaro
Ersilia Trotta
Paolo Verace
Alessandra Vicinanza
Mauro Viscido
Matilde Vitale
Pietro Vuolo
Forza Italia
Monica Alfani
Michela Barrella
Rosario Capuano
Daniele Caroccia
Gabriele Casaburi
Giovanni Castellana detto Gianni
Michela Caturano
Massimo de Fazio
Salvatore de Lucia
Angela de Sio
Lorenzo di Donato
Luca Esposito
Alain Fortunati
Leonardo Gallo
Maria Rosaria Giordano
Stefania Grisi
Davide Guarini
Elena Lanzetta
Vincenzo Mariano Maddaloni
Sarel Malan detto Sarel
Mariarosaria Manente
Martina Manzo
Annachiara Memoli
Antonio Mirra
Michele Passaro
Antonio Pastore detto Tonino
Ruta Peluso
Gerardo Postiglione
Ersilio Rega
Vincenzo Risi
Clarissa Stiglich
Prima Salerno
Santoro Dante
Adinolfi Silvana
Aiello Salvatore
Aquaro Giacomo
Botta Sara
Bove Emilia
Bove Paola
Camarda Martina
Citro Silvio
Cozzi Barbara
Cuciniello Gianluca
De Bartolomeis Fabio
De Crescenzo Enrico
De Rosa Elena
Esposito Giovanni
Ferroro Emma
Galdi Americo
Gisolfi Maria Immacolata
Lambiase Elisa
Lanzillo Marco
Laudani Alessandro Nunzio Domenico detto Laudati
Maiorino Gerardo
Marino Raffaella
Mbaye Abdou Aziz detto Aziz
Noschese Giuseppe
Parente Annalisa
Pizzuti Dina
Ruggiero Annarita
Sessa Guido
Siano Assunta
Vitale Gerardo
Calabria Ermelinda
Noi Moderati
Basso Giovanni
Auriemma Amedeo
Barrella Iolanda
Bruno Luana Carmen
Cantarella Sabrina
Carretta Eros
Cisale Annamaria
Cozzolino Pasqualina
D'agostino Gaetano
De Fina Antonio
Di Leva Paolo
Fabbozzi Maria
Ferraro Giuseppina Maria
Fiorillo Barbara
Galzerano Sabatina
Gargiulo Giulia
Gargiulo Maria
Granozio Valeria
Lambiase Chiara
Lubrano Vincenza
Lucibello Andrea
Mancino Antonella
Mancuso Alfonso
Matarazzo Chiara
Mazzotti Ersilia
Oliva Carmela
Pisaturo Alessia
Quaranta Antonietta
Rescigno Marco
Russo Vincenzo
Gallo Carlo
Vigilante Emanuela
Candidato Sindaco Vincenzo de Luca
Progressisti per Salerno
Oscar Adinolfi
Adriana Amendola
Eva Avossa
Valeria Caggiano
Angelo Caramanno
Annarita Coscarelli
Vittoria Cosentino
Vincenzo D'amato
Silvestro D'amico
Gerardo de Rosa
Maria Vittoria di Giorgio
Ilaria Falcone
Antonia Ferraioli detta Titti
Antonio Fiore
Alessandra Francese
Rocco Galdi
Dario Loffredo
Vincenzo Marra detto Enzo
Veronica Mondany Morelli
Amedeo Pirozzi
Sabato Pisapia
Massimo Ronca
Giovanni Savastano detto Nino
Barbara Scuoppo
Teresa Senatore
Manuela Maria Siniscalco
Angela Somma
Luca Sorrentino
Alfonso Sparano
Fiorinda Stieven
Chiara Tancredi
Salerno per i Giovani
Emilio Battista
Giovanna Boccia
Umberto Caso
Simona Ciccullo
Raffaella Cilumbriello
Aniello de Luca
Paola de Roberto
Antonio Luca de Rosa
Horace di Carlo
Italia di Tella
Giovanni Fiorito detto Gianni
Vincenzo Gallo detto Enzo
Francesco Marra
Marco Mazzeo
Camillo Melchiorre
Gianluca Memoli
Federica Minoliti
Domenico Napoli detto Mimmo
Luigi Pacifico detto Gigi
Alfonso Pagano
Gianpietro Pastore
Matteo Perruso
Fabio Polverino
Annamaria Rispoli
Neculai Samson
Luca Santoro
Laura Sapere
Giovanna Sica
Carmen Tisci
Alfonso Valentino
A Testa Alta
Vincenzo Autori
Assunta Capasso
Deborah Capuano
Angelo Casella
Sara Costante
Pasquale Criscito
Riccardo de Santis
Chiara di Napoli
Giuseppa Esposito detta Pina
Marcello Mario Ferrante
Alessandro Ferrara
Mariapia Ferro
Loredana Gasparri
Luca Giannattasio
Annamaria Guagliardi
Arturo Iannelli
Carminia Marina Ingenito detta Chicca
Pasqualina Memoli detta Paky
Adriano Montemurro
Saturnino Mulinaro
Nicola Pastore
Fabio Piccininno
Debora Quaranta
Felice Santoro
Massimo Siniscalchi
Rosaria Striano
Angela Lucia Tallorito
Salvatore Telese
Matteo Voccia
Cristiani Democratici
Giuseppe Alberico
Giovanni Beneduce
Immacolata Caracciuolo
Anna Maria Cerrato
Giovanni D'avenia
Maurizio de Ferrante
Carmela della Rocca
Giacomo di Ruocco
Gaetana Falcone
Raffaele Ferrigno
Barbara Figliolia
Clemente Forni
Vincenzo Graziano
Anna Rita Grimaldi
Raffaele Longo
Fiorenza Mancuso
Vincenzo Mastrangelo
Antonio Mastrolia
Sonia Napoli
Maria Antonia Neri
Patrizia Pappalardo
Garay Perez
Ivan Petrosino
Vincenzo Pisapia
Stefania Ricciardi
Rosita Rizzo
Rita Romano
Maurizio Santoro
Clorinda Scalea
Teresa Spisso
Silvio Vigorita
Giuseppe Zitarosa
Avanti-Psi
Mirko Bove
Antonio Cammarota
Pietro Cardella
Simona Calzaretti
Vincenzo Caserta
Licia Claps
Ilaria de Angelis
Modestino de Marco
Stefania de Martino
Anna Maria di Martino
Filomeno Antonio di Popolo
Raffaele Ferraioli
Alessia Genta
Maria Grazia Gianfilippo
Francescopio Greco
Gabriele Guarini
Francesco Marino Iandiorio
Sonia Lotoro
Giuseppe Morrone
Massimiliano Natella
Paolo Ottobrino
Clotario Pagano detto Roy
Michela Parisi
Annamaria Procida
Domenico Rinaldi detto Mimmo
Olga Robertazzi
Vania Rocco Ferraiolo
Giovanni Savignano
Maria Rosaria Siani
Franco Valletta
Michele Verderame
Antonia Willburger detta Tonia
Insieme per Salerno
Francesco Plaitano
Carmine Albachiara
Matteo Annunziato
Emilio Argenziano
Vincenzo Capuano
Carmine Carrano
Francesco Casciano
Manuela Convertini
Giuseppe Criscuolo
Maria de Feo
Giuseppe de Luca
Marina de Rosa
Vincenzo Lamberti
Mihaiela Cristina Martolea
Carmine Massa
Maria Assunta Morinelli
Enrico Nespolino
Cosmo Palumbo
Roberto Vincenzo Polverino
Manuela Savoia
Roberta Siena
Maria Testa
Luigi Pagano
Davvero Ecologia&Diritti
Anastasio Pasquale
Bruno Vincenzo
Carbonaro Antonio
Cariello Annalisa
D'arienzo Tobia
De Felice Olimpia
De Martino Antonella
De Simone Erika
Del Guacchio Gerardo
Di Gennaro Ladislao
Di Noia Raffaele
Ferrara Antonio
Forte Arianna
Frasca Roberto
Galdoporro Luisa
Gallo Paolo
Ianniello Maria Assunta
Iannuzzi Giacinto
Liotta Chiara
Marsicano Maria
Milo Luigi
Palillo Giada
Pappalardo Maria Rosaria
Pascale Ilario detto Klein
Pezzano Francesco
Polverino Annunziata detta Nunzia
Prinzo Mario
Radetich Enrico detto Roberto
Ragosta Marina
Santoro Francesco Pio
Ventura Anna
Vitale Anna
Candidato Sindaco Franco Massimo Lanocita
Avs – Alleanza Verdi e Sinistra
Gabriella Ferrara
Eugenio Gammaldi
Antonella Amorosi
Gennaro Avella detto Rino
Vincenzo Benincasa
Giulia Bisogno
Vincenza Braca
Mauro Croce
Massimo de Crescenzo
Lorenzo de Girolamo del Mauro
Alessio della Medaglia
Gianluca de Martino
Antonio de Prisco
Valeria de Rosa
Carlo Falivene
Vito Favara
Gianluca Ferrigno
Alfredo Garofalo
Gianrico Iuliano
Alessio Lembo
Fortuna Liccione detta Tina
Maria Magliano
Giuseppe Mariconda
Carmela Marziale
Mirella Milite
Annamaria Naddeo
Luigi Pappalardo
Sergio Passannanti
Beatrice Rago
Monica Ricciardi
Francesco Ruggiero
Anna Santimone
Movimento Cinque Stelle
Claudio Russolillo
Federica di Martino
Alberto di Lorenzo
Chiara Criscuolo
Lorenzo Forte
Melania Izzo
Claudio D'elia
Alessia Fernicola
Giovanni Cosenza de Lauro
Alessandra Pagliuca
Elio Sparano
Anna Schettini
Antonio di Napoli
Alessandra Petrosino
Vincenzo Gallo
Stefania Ugatti
Flavio Sessa
Nadia Bassano
Mario Potolicchio
Anna Avagliano
Remo della Corte
Pasqualina Argentina
Eleonora de Vitiis
Luigi detto Gigi Galdi D'aragona detto Galdi
Laura Marino
Americo Melfi
Giuseppe Granozio
Francesco Martines
Angelo di Zenzo
Elio Ferrante
Francesco Migliaro
Ornella Parisi
Salerno Democratica
Sara Petrone
Adalgiso detto Giso Amendola
Mario Avossa
Vincenzo Conte
Maria Coralluzzo
Gea D'amato
Pietro de Lisi
Raffaele di Giuda
Carlo di Somma
Daniela Filardi
Giovanni Filosa
Matteo Galileo
Fiorantonio Giordano
Giuseppe Gramazio
Achille Guglielmi
Antonio Leone
Lucia Lieto
Patrizia Longo
Gianfrancesco detto Gianfranco Perotti
Ilaria Piscopo
Alessandro Quaranta
Daniela Romagnuolo
Anna Saviello
Vittorio Santomauro
Simona Libera Scocozza
Giuseppina detta Pina Strada
Quirino Tedesco
Mara Verrengia
Candidato Sindaco Armando Zambrano
Noi Popolari-Riformisti-Udc
Enrico Indelli
Michele Carillo
Vittoria Cassioli
Christian Casola
Angela Maria Concilio
Carmela de Luca
Rossella Federico
Antonio Gaeta
Manuel Gatto
Oreste Giordano
Vincenzo Guariglia
Grazia Lamba
Fabio Mammone
Danilo Marlano
Alionne Ndiaye
Fabrizio Noschese
Annadora Novella
Mario Pizzolorusso
Antonella Rago
Emiliano Romano
Patrizia Santoro
Ylenia Truono
Alessio Volpe
Azione-Oltre
Donato Pessolano
Corrado Naddeo
Pietro Damiano Stasi
Giuseppe Ventura
Antonella Ambruso
Matteo Avella
Giovanna Barbato
Aurelio Barela
Annaluisa Buongiorno
Pierre de Filippo
Maria Rosaria di Pace
Emilia Forlani
Lucia Guerrazzi
Filomena Iannella
Paolo Intennimeo
Fabio Milito Pagliara
Benedetta Moscariello
Angela Sabatino
Federica Saggese
Giuseppina Signorino
Marco Spagnulo
Serena Martilotta
Michelangelo Germano
Fulvia Fulco
Gerarda Barrella
Veronica Abbate
Ciro Buglione
Salerno di Tutti – Zambrano Sindaco
Giuseppina Abate
Valerio Bagnato
Silvio Antonio Maria Bussi
Michele Capano
Ulderico Capozzi
Giovanna Cibelli
Loredana Citro
Annalisa Coscia
Antonio D'angelo
Rachele de Angelis
Aniello de Maio
Immacolata di Domenico
Marco di Fluri
Vincenzo di Maio
Cinzia di Martino
Simone D'onofrio
Fabio Ferrantino
Nicola Giarmoleo
Pasquale Lomuscio
Anna Macrini
Antonio Maddalo
Raffaella Mammone
Luigi Milite
Alberto Montoro
Chiara Nigro
Salvatore Paci
Alessia Paravia
Fiammetta Pellegrino
Silvio Roberto
Maria Sammauro
Maria Immacolata Santoro
Francesco Vetromile
Candidata Sindaca Elisabetta Barone
Semplice Salerno
Serena Caracciolo
Rosanna Colucci
Ugo Concilio
Gianluca Costanzo
Antonio D'Amato
Giuseppe De Agostinis
Carmela De Angelis
Valerio De Nardo
Ida Del Forno
Francesco Di Costanzo
Giammarco Eletto
Francesca Fasolino
Sabrina Longo
Antonio Marino
Mara Marsico
Ilaria Martino
Antonio Montuori
Pasquale Occhinegro
Carla Orlando
Nicola Parisi
Luca Petrosino
Pasquale Pierri
Roberto Polzone
Bernardetta Russo
Antonio Santoro
Federico Tempesta
Alessandra Totoli
Stefania Troisi
Felice Vertullo
Maria Rosaria Vicinanza
Sara Zarone
Karim Zarrouk
Candidato Sindaco Domenico Ventura detto Mimmo
Dimensione Bandecchi
Domenico Ventura
Gerardo Tafuri
Antonio Bove
Alfonso Campitiello
Annunziata Rispoli
Pasquale Trimarco
Vincenzo Gibboni
Stefano Brigantino
Matteo D'agostino
Marco Sabato
Nicola della Monica
Dario Faiella
Antonio Martino
Stefano Paolillo
Claudio Tulimieri
Annunziata Rinaldi
Roberto Cardella
Romeo Vicinanza
Vittorio Carpentieri
Giuseppina Grimaldi
Rita Pappalardo
Luisa Pipolo
Claudia Tisi
Giuseppe Torracchio
Giuseppina de Paola
Gelsomina Giordano
Massimiliano Stanzione
Iolanda Coscia
Agata Battipaglia
Ornella Parasole
Giuseppe Farina
Gerardo Trezza
Candidato Sindaco Pio Antonio de Felice
Potere al Popolo
Bordino Paolo
Iorio Rosanna
Amendola Francesco
Calabrese Laura
Di Gennaro Pietro
Balsamo Dina
Parisi Ciro Rosario
Biroccino Roberta
Sacco Gianmarco
Marena Emanuela
Mari Michele
Mele Maila
Paciello Lorenzo
Romeo Anna
Ferraro Federico
Stiuso Lucia
Ragosa Gerardo
Fiore Laura
Infantile Onofrio
Onofrio Gessica
Tresca Massimiliano
De Vito Lucia
Cordone Domenico
Di Giulio Danilo
Candidato Sindaco Alessandro Turchi
Salerno Migliore
Nicola Annunziata
Daniela Autuori
Alfredo Caprioli
Luisa Barberio
Angelo Citro
Paola Coppola
Bruno Colecchia
Alessandra Cuciniello
Domenico de Cesare
Vincenzina D'elia
Ferdinando de Martino
Alessandra Guarini
Maurizio Falcone
Ermelinda Rocciolo
Fabio Iacovazzo
Rossana Tomeo
Valerio Liti
Andrea Niglio
Michele Pellegrino
Ezio Pepe
Gennaro Silvestri
Antonio Vanacore