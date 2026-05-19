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Elezioni amministrative 2026

Elezioni Lecco 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Il 24 e 25 maggio 2026 ci saranno le elezioni amministrative a Lecco. In caso di ballottaggio, si voterà il 7 e 8 giugno. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Elezioni amministrative 2026

Anche a Lecco, domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio, si voterà per eleggere il sindaco e il consiglio comunale di Lecco. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio, le elezioni si svolgeranno domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. I candidati alla carica di sindaco sono: Francesca Losi, Filippo Boscagli, Giovanni Colombo, Mauro Fumagalli e Mauro Gattinoni. Quest'ultimo è il sindaco uscente. 

Quando si vota per le elezioni comunali a Lecco 2026: data e orari dei seggi

Le elezioni comunali si apriranno domenica 24 maggio 2026. Nel primo giorno di competizioni, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Lunedì, invece, saranno aperti dalle 7 alle 15. Considerato che Lecco è un comune che conta più di 15mila abitanti, in caso di ballottaggio, le elezioni si svolgeranno nuovamente domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Chi sono i candidati alle elezioni a Lecco 2026

I candidati sono: il sindaco uscente Mauro Gattinoni, che è appoggiato dal Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco e Ambientalmente Lecco; Filippo Boscagli, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e della lista civica Filippo Boscagli Sindaco; Giovanni Colombo sostenuto da Patto per il Nord, Mauro Fumagalli con Orizzionte per Lecco e Francesca Losi appoggiata da Losi Sindaco – Lista Civica per l'Identità.

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Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

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Anche a Lecco potranno votare coloro che sono in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità e con la tessera elettorale. Si vota tracciando una croce sul nome del candidato sindaco preferito e/o sul simbolo della lista che si è scelta. Si possono anche aggiungere una o due preferenze per i consiglio comunale. In caso di due preferenze, devono essere persone di sesso diverse. È possibile anche il voto disgiunto. In sostanza, si può mettere la croce su una liste e su un candidato sindaco non alleati.

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