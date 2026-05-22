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Elezioni amministrative 2026

Elezioni Avellino 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Ad Avellino si vota il 24 e 25 maggio per le comunali 2026. Tre candidati in corsa: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. Ballottaggio il 7-8 giugno.
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A cura di Redazione Napoli
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Elezioni amministrative 2026

Le elezioni comunali ad Avellino 2026 si tengono sabato 24 e domenica 25 maggio, dopo una lunga fase travagliata: inchieste giudiziarie nell'Amministrazione, dimissioni, commissariamenti. Sono tre i candidati sindaco in corsa per guidare il capoluogo irpino: Laura Nargi, sindaca uscente, Nello Pizza e Gianluca Festa. In caso di ballottaggio, i cittadini torneranno alle urne il 7 e 8 giugno 2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orari dei seggi, candidati e come si vota.

Quando si vota per le elezioni comunali ad Avellino 2026: data e orari dei seggi

Le elezioni comunali di Avellino 2026 si svolgono in due giornate: sabato 24 maggio dalle ore 15:00 alle 23:00 e domenica 25 maggio dalle ore 7:00 alle 23:00. Gli elettori possono recarsi al proprio seggio elettorale muniti di documento d'identità valido e tessera elettorale.

Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta (50% più uno dei voti validi) al primo turno, si andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026, con gli stessi orari di apertura dei seggi.

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Chi sono i candidati alle elezioni ad Avellino 2026

Sono tre i candidati alla carica di sindaco di Avellino per le amministrative 2026, sostenuti complessivamente da 14 liste e oltre 400 aspiranti consiglieri comunali.

Laura Nargi è la sindaca uscente e si ripresenta alla guida di un progetto civico-centrodestra. È sostenuta da cinque liste: SiAmo Avellino, Sceglie Avellino, Forza Avellino, Ora Avellino e Fratelli di Avellino.

Nello Pizza guida il campo largo progressista ed è il candidato con il maggior numero di liste a sostegno: sei in totale. Lo appoggiano Partito Democratico, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino, Noi di Centro, Movimento Cinque Stelle e Avellino Città Pubblica.

Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, si ripresenta con quattro liste: W la Libertà, Davvero, Enjoy Avellino e Liberi e Forti (lista nella quale confluiscono Lega e Udc).

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

Il fac simile della scheda elettorale di Avellino
Il fac simile della scheda elettorale di Avellino

Nei comuni superiori a 15.000 abitanti – come Avellino, che è uno dei capoluoghi di provincia della Campania – si applica il sistema a doppio turno. L'elettore riceve una scheda sulla quale può esprimere il proprio voto in due modi:

  • Tracciando un segno sul nome del candidato sindaco: il voto va automaticamente anche alle liste collegate.
  • Tracciando un segno sulla lista prescelta: il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato.
  • È possibile anche il voto disgiunto: votare un candidato sindaco e una lista non collegata a lui, tracciando i segni su entrambi separatamente.

È inoltre ammessa la preferenza: l'elettore può scrivere il nome (o i nomi, fino a due, di genere diverso) di uno o due candidati consiglieri della lista scelta nell'apposito spazio sulla scheda.

Viene eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessuno la raggiunge, i due candidati più votati si sfidano al ballottaggio, dove vince chi ottiene più voti.

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