Oggi i funerali di Adriano, il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria

Le esequie del ragazzo si svolgeranno a Casoria alle ore 15 di oggi, venerdì 22 maggio. Intanto, si attendo i risultati dell’autopsia e quelli sulle vaschette di gelato sequestrate.

La chiesa di San Benedetto Abate a Casoria, dove oggi si svolgeranno i funerali del 16enne (foto di repertorio)

Mentre si attende ancora di capire con precisione cosa sia accaduto, oggi è il giorno dell'ultimo saluto ad Adriano, il ragazzo di 16 anni morto a Casoria, nella provincia di Napoli, lo scorso 16 maggio, dopo aver mangiato un gelato. I funerali del ragazzo si svolgeranno nel primo pomeriggio odierno, alle ore 15, nella chiesa di San Benedetto Abate a Casoria, nella stessa chiesa che ospita l'oratorio che Adriano era solito frequentare.

Intanto, come detto, si attende di capire con esattezza le cause del decesso del 16enne: nella giornata di mercoledì 20 maggio, all'ospedale di Giugliano, si è svolta l'autopsia sul corpo di Adriano, che era allergico alle proteine del latte; la relazione dell'autopsia, nei prossimi giorni, fornirà elementi utili per capire meglio cosa sia accaduto il 16 maggio scorso. Proprio in questo senso, inoltre, nella giornata di ieri, giovedì 21 maggio, sono state svolte le analisi sulle vaschette di gelato sequestrate dai carabinieri nell'esercizio in cui si era recato Adriano sabato sera e, nel quale, da quanto si apprende, si recava abitualmente: i militari dell'Arma hanno sequestrato i gusti fragola, limone e melone, che il 16enne avrebbe consumato quella sera, in quanto sarebbero stati gli unici a non contenere latte.

Come raccontato dalla mamma, la signora Antonietta, il 16enne era infatti molto scrupoloso e attento alla sua patologia e a quello che mangiava. La donna, in una intervista televisiva, ha raccontato anche che, quella sera, ha ricevuto una telefonata di Adriano, che le ha riferito di non riuscire a respirare. La mamma, allora, si è offerta di andargli incontro per portargli le sue medicine, ma il giovane si è recato a casa del padre, vicino alla gelateria, dove è morto nel giro di pochi minuti, nonostante il tempestivo soccorso dei sanitari del 118.