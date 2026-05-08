Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei: il pontefice è atterrato al Santuario, il programma e le tappe in diretta

Papa Leone XIV a Pompei per la Supplica della Madonna, poi a Napoli per la visita al Duomo e l'incontro con la cittadinanza oggi 8 maggio. Città blindate fin dalla sera prima, dirette televisive da mezzo mondo. L'arrivo a Pompei per le 8.50 in elicottero, poi alle ore 15 la ripartenza per Napoli. Alle ore 17 l'incontro in Piazza del Plebiscito. Nel capoluogo campano, il Pontefice si sposterà in Papamobile, seguendo tre percorsi: dalla Rotonda Diaz al Duomo, dal Duomo a piazza del Plebiscito e da piazza del Plebiscito di nuovo alla Rotonda Diaz, dove ripartirà in elicottero per il Vaticano.
Primo discorso di Papa Leone XIV a Pompei: "Centro di vita cristiana e devozione"
Papa Leone XIV ha tenuto un lungo discorso nel Tempio della Carità, ricordando anche la nascista del Santuario di Maria Santissima da parte di San Bartolo Longo, definendolo "un centro di vita cristiana e di devozione a Maria Santissima conosciuto in tutto il mondo".
Papa Leone XIV è a Pompei, mons. Caputo: "Benvenuto nella città di Maria"
Il Santo Padre è arrivato a Pompei, e si è subito diretto verso la Sala "Luisa Trapani" del Tempio della Carità, dove è stato accorto da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio del santuario: "Benvenuto nella ‘Città di Maria’ e del Rosario, la Città della Supplica, la preghiera che, per ineffabili vie, ha condotto Vostra Santità tra noi, nel giorno del primo anniversario dell’elezione al soglio pontificio”.
In piazza Plebiscito cambiati i colori dell'illuminazione al colonnato per l'arrivo di Papa Leone
Sorpresa in piazza Plebiscito: ieri notte, su impulso della Prefettura di Napoli guidata da Michele Di Bari, è stata cambiata la colorazione del colonnato della chiesa di San Francesco Di Paola. Di solito le luci dimmerabili sono blu mare, ora sono diventate gialle e rosa, per richiamare i colori pontifici, in onore di Papa Leone. Il cambiamento non è sfuggito, già ieri sera, alle centinaia di persone che quotidianamente attraversano la piazza più grande di Napoli.
Papa Leone XIV partito in elicottero in direzione di Pompei
È decollato dal Vaticano intorno alle ore 8 l'elicottero che permetterà a Papa Leone XIV di arrivare a Pompei: l'atterraggio, nell'area meeting del Santuario di Pompei, è previsto per le ore 8.50. Nella città mariana, il Pontefice sarà accolto da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei e Delegato Pontificio al Santuario; ad attendere il Papa ci saranno, inoltre, anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la sindaca facente funzioni di Pompei Andreina Esposito.
Il percorso di Papa Leone XIV a Napoli
Atteso per le 15.15 alla Rotonda Diaz, dove arriverà in elicottero da Pompei, questo il percorso del Santo Padre, che si sposterà in Papamobile per tre volte: dalla Rotonda Diaz al Duomo di Napoli, dal Duomo a Piazza del Plebiscito ed infine da Piazza del Plebiscito alla Rotonda Diaz, dove ripartirà per il Vaticano.
Il percorso di Papa Leone XIV a Pompei
Il Papa arriverà a Pompei alle 8.50 circa in elicottero. Questo il percorso in papamobile che lo porterà al Santuario della Madonna di Pompei, dove parteciperà alla Supplica dell'8 maggio, evento attesissimo da tutti i credenti.
Le precedenti visite dei Papi a Napoli
Non è certo la prima visita nel capoluogo partenopeo di un Sommo Pontefice in epoca contemporanea: prima di Papa Leone XIV, in visita pastorale oggi 8 maggio 2026, erano passati per le strade partenopee Giovanni Paolo II (nel 1979 e nel 1990), Benedetto XVI (nel 2007) e infine Francesco (2015 e 2019). Sette anni dopo, dunque, una nuova visita pastorale in città, la prima per Papa Prevost, secondo Papa americano dopo Bergoglio e primo statunitense in assoluto.
Dove seguire la visita di Papa Leone XIV in diretta tv e streaming
Su Canale21 sarà possibile seguire la diretta non stop dell'intera giornata sul canale 10 del digitale terrestre in Campania e sul canale 19 nel Lazio Anche Tv2000 seguirà la diretta: dopo gli appuntamenti e i collegamenti del mattino da Pompei, dalle 15.15 ci saranno dirette dal Duomo di Napoli e per l'incontro con la cittadinanza alle 17 da Piazza del Plebiscito. Durante la giornata saranno trasmessi anche servizi e collegamenti nel Tg2000 e nel Gr di Radio inBlu2000.
Per seguire la diretta in streaming, basterà collegarsi al sito ufficiale di Canale 21 (www.canale21.it). La visita pastorale sarà trasmesso anche in streaming e on demand su Play2000, oltre che sul portale di Vatican News, che seguirà l'intera visita pastorale a Pompei e Napoli.
Papa Leone in visita a Pompei per la supplica alla Madonna
Prima volta di Papa Leone XIV a Pompei: il Santo Padre sarà ospite durante la Supplica alla Madonna che si terrà alle 12 nel Santuario. Poi nel pomeriggio il trasferimento a Napoli. Grande attesa per l'evento in tutta Pompei: in arrivo pellegrini da tutta Italia. L'evento sarà anche trasmesso in diretta su Canale 21 e su Tv2000, oltre che in streaming sui portali dei canali televisivi e su Vatican News.