Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei: il pontefice è atterrato al Santuario, il programma e le tappe in diretta

Su Canale21 sarà possibile seguire la diretta non stop dell'intera giornata sul canale 10 del digitale terrestre in Campania e sul canale 19 nel Lazio Anche Tv2000 seguirà la diretta: dopo gli appuntamenti e i collegamenti del mattino da Pompei, dalle 15.15 ci saranno dirette dal Duomo di Napoli e per l'incontro con la cittadinanza alle 17 da Piazza del Plebiscito. Durante la giornata saranno trasmessi anche servizi e collegamenti nel Tg2000 e nel Gr di Radio inBlu2000.

Per seguire la diretta in streaming, basterà collegarsi al sito ufficiale di Canale 21 (www.canale21.it). La visita pastorale sarà trasmesso anche in streaming e on demand su Play2000, oltre che sul portale di Vatican News, che seguirà l'intera visita pastorale a Pompei e Napoli.