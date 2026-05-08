Papa Leone XIV a Napoli: il programma completo di venerdì 8 maggio 2026

Papa Leone XIV

Tutto pronto a Pompei e Napoli per la visita di Papa Leone XIV, la prima nel suo pontificato, iniziato un anno fa. Il Santo Padre visiterà il Santuario di Pompei e parteciperà alla Supplica della Madonna di Pompei, per poi trasferirsi nel capoluogo campano dove visiterà il Duomo, saluterà la cittadinanza in Piazza del Plebiscito e dopo una visita alla Basilica di San Francesco da Paola, rientrerà al Vaticano. Giornata intensa e ricca di spostamenti per Papa Prevost, che inizieranno alle 8 e terminerà dodici ore dopo, con un programma ricco di appuntamenti.

Papa Leone XIV a Pompei: le celebrazioni della mattina

La partenza di Papa Leone XIV dall'eliporto del Vaticano è prevista per le 8, e alle 8.50 il suo atterraggio nell'area meeting del Santuario di Pompei, dove sarà accolto da Sua Eminenza Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei, Delegato Pontificio per il Santuario, dall'on. Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, da Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, da Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e da Andreina Esposito, Sindaco in carica facente funzioni di Pompei.

Alle 9 il Santo Padre è atteso alla Sala Luisa Trapani dove resterà fino alle 9.30 per poi attraversare in auto le vie limitrofe e la Piazza antistante il Santuario. Alle 10 l'attesa venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo nella Cappella a lui intitolata, quindi la vestizione con i parametri sacri per iniziare la Concelebrazione eucaristica delle 10.30, mentre alle 12 è prevista la Supplica alla Madonna di Pompei. Dopo la cerimonia e la Benedizione finale, il Santo Padre è atteso dal pranzo nella Sala Marianna De Fusco prima di partire alle 15 in elicottero verso Napoli.

L’arrivo a Napoli di Papa Prevost, dal Duomo a Piazza del Plebiscito

Alle 15.15 è previsto l'atterraggio di Papa Leone XIV a Napoli, presso la Rotonda Diaz. Qui, oltre a Fico, Di Bari e Manfredi, già presenti a Pompei, ci sarà anche il Cardinale monsignor Domenico Battaglia. Poi, il trasferimento in auto al Duomo di Napoli dove alle 15.45 ci sarà l'incontro col clero e il discorso del Santo Padre. Quindi, alle 16.30, nuovo trasferimento verso Piazza del Plebiscito, dove alle 17 è previsto l'incontro con la cittadinanza, per poi passare all'interno della Basilica di San Francesco di Paola. Dopo il discorso del Santo Padre e l'atto di affidamento alla Vergine Maria con Benedizione, il ritorno alle 18.30 in auto verso la Rotonda Diaz, per il rientro previsto alle 19.30 all'eliporto del Vaticano.