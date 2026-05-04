Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio, arrivo in elicottero sul Lungomare: piano traffico con tre percorsi

Papa Leone XIV

Papa Leone XIV arriva a Napoli venerdì 8 maggio per la sua visita pastorale in città. Il Sommo Pontefice atterrerà in elicottero alla Rotonda Diaz. Per l'occasione, il Comune di Napoli, d'accordo con la Questura, ha predisposto un apposito piano traffico. Saranno chiuse molte strade dal Lungomare di via Caracciolo fino a via Duomo, passando per Corso Umberto I. Il percorso del passaggio del Papa sarà delimitato tramite sbarramenti e delimitazioni delle carreggiate, con il supporto della Polizia Locale. Il piano traffico durerà dalle 9,00 fino a cessate esigenze, ma non si esclude che possa anche variare a seconda delle contingenze, se necessario, o che possano essere modificati l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella

Si tratta della prima visita a Napoli del Papa, al secolo Robert Francis Prevost, 70 anni, da quando è stano eletto. Anche se il Santo Padre conosce già la città, dove è stato in gioventù. Il Pontefice proseguirà la sua visita in Campania con una tappa anche al Santuario Mariano di Pompei. Papa Leone XIV, venerdì, giungerà in elicottero all’altezza della Rotonda Diaz per recarsi presso il Duomo di Napoli per la celebrazione della Santa Messa, per poi raggiungere Piazza del Plebiscito per un incontro con i fedeli e, infine, ritornare in Rotonda Diaz, congedandosi dalla città di Napoli per fare ritorno in Vaticano a bordo di un elicottero. Asìa Napoli ha predisposto anche la rimozione dei cassonetti lungo il percorso, invitando i cittadini a prendersi cura delle strade ed a non sporcarle.

L'ordinanza con il piano traffico del Comune

Il Comune di Napoli ha emanato l'ordinanza sindacale con l'apposito piano di viabilità per la visita del Papa. Il dispositivo di traffico prevede:

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A) ISTITUIRE il giorno 08/05/2026 dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, il divieto di transito veicolare lungo le sottoelencate strade, nonché lungo le relative traverse confluenti con esse, di seguito riportate, che saranno percorse dai veicoli a servizio di sua Santità Papa Leone XIV durante la sua visita pastorale alla Città:

PERCORSO DALLA ROTONDA DIAZ AL DUOMO: Rotonda Diaz – Via Caracciolo – Piazza Vittoria – Via Arcoleo – Via Chiatamone – Via Lucilio – Via N. Sauro – Via Acton – Piazza Municipio – Via Depretis – Piazza Bovio – Corso Umberto I – Piazza Amore Corso Umberto I – Via Seggio del Popolo – Via dei Cimbri – Piazza Museo Filangieri – Via Duomo;

PERCORSO DAL DUOMO A PIAZZA DEL PLEBISCITO: Via Duomo – Piazza Museo Filangieri – Via dei Cimbri – Via Seggio del Popolo – Corso Umberto I Piazza N. Amore – Corso Umberto I – Piazza Bovio – Via Depretis – Piazza Municipio – Via Vittorio Emanuele III – Via San Carlo – Piazza Trieste e Trento – Piazza del Plebiscito (compreso le carreggiate antistanti la Prefettura e l'edificio del Comiliter – palazzo Salerno);

PERCORSO DA PIAZZA DEL PLEBISCITO A ROTONDA DIAZ: Piazza del Plebiscito – Via Cesario Console – Via N. Sauro – Via Lucilio – Via Chiatamone – Via Arcoleo Piazza Vittoria – Via Caracciolo – Rotonda Diaz;

B) SOSPENDERE, il giorno 07/05/2026 dalle ore 8:00 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, tutti i percorsi di mobilità ciclistica (piste ciclabili) ricadenti in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra piazza della Repubblica a piazza Vittoria;

C) ISTITUIRE il giorno 07/05/2026 dalle ore ore 8:00 fino a cessate esigenze del 08/05/2026, il divieto di sosta con rimozione coatta, con la conseguente sospensione degli eventuali parcheggi riservati e a pagamento (strisce blu), in via Nicolò Tommaseo e in piazza Vittoria, nel tratto compreso tra via Partenope e via Giorgio Arcoleo;

D) ISTITUIRE il giorno 07/05/2026 dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze del 08/05/2026, il divieto di sosta con rimozione coatta, con la conseguente sospensione degli eventuali parcheggi riservati e a pagamento (strisce blu), nelle sopra elencate strade, facenti parte degli itinerari che saranno percorsi da Sua Santità nella sua visita pastorale di cui al punto A;

E) ISTITUIRE il giorno 07/05/2026 dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze del 08/05/2026, il divieto di sosta con rimozione coatta, con la conseguente sospensione degli eventuali parcheggi riservati e a pagamento (strisce blu), in viale Anton Dohrn, via Giardini del Molosiglio, via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

F) ISTITUIRE il giorno 07/05/2026 dalle ore 20:00 e fino alle ore 9:00 del giorno 08/05/2026, il senso unico di circolazione in viale Anton Dohrn e via Francesco Caracciolo (nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria) in direzione di piazza Vittoria;

G) ISTITUIRE il giorno 08/05/2026 dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, il divieto di transito veicolare in via Donnaregina, largo Donnaregina, via Santi Apostoli (nel tratto compreso tra largo Donnaregina e vico Sedil Capuano), via Giardini del Molosiglio, via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, viale Anton Dohrn, rampe Paggeria, e piazzetta Salazar;

H) SOSPENDERE, il giorno 07/05/2026 dalle ore 20:00 e fino a cessate esigenze del giorno 08/05/2026, tutti gli stazionamenti delle auto da tassametro (taxi) ricadenti nelle strade elencate ai punti A e G, nonché nelle relative traverse confluenti con esse;

I) SOSPENDERE, il giorno 08/05/2026 dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, tutti i percorsi di mobilità ciclistica (piste ciclabili) ricadenti nelle strade, nonché nelle relative traverse confluenti con esse, facenti parte degli itinerari che saranno percorsi da Sua Santità nella sua visita pastorale di cui al punto A;

J) SOSPENDERE il giorno 08/05/2026 dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, gli attraversamenti pedonali con divieto di attraversare i tratti interessati dal percorso di Sua Santità nella sua visita pastorale di cui al punto A;

K) Le aziende di trasporto pubblico urbano e extraurbano modificheranno i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto dei percorsi e in quelle limitrofe.

L) ISTITUIRE il giorno 08/05/2026 dalle ore 09:00 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno:

1. il divieto di transito veicolare:

a) in via Solitaria e piazzetta Salazar eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

b) in via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.

il senso unico di circolazione: