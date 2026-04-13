Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipare

Il Pontefice visiterà Pompei e Napoli il prossimo 8 maggio, anniversario della sua elezione. Nel capoluogo campano, Papa Leone XIV visiterà il Duomo e incontrerà rappresentanti del clero e giovani in piazza Plebiscito.

Manca meno di un mese alla visita di Papa Leone XIV a Napoli: il Pontefice arriverà in Campania il prossimo 8 maggio 2026, anniversario della sua elezione al soglio di San Pietro. Per l'occasione, Papa Leone XIV visiterà, come detto, il capoluogo campano, ma anche la città di Pompei; ancora nel corso del mese di maggio, il 23, il Pontefice sarà nuovamente nella provincia di Napoli, nella fattispecie ad Acerra, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, area tristemente nota per i roghi tossici e per l'alta incidenza di tumori. In occasione della sua visita a Napoli, l'8 maggio, il Papa parteciperà a un incontro al Duomo, luogo simbolo della fede e della cristianità in città, legato a San Gennaro e al prodigio dello scioglimento del suo sangue, con rappresentanti del clero; poi, ancora, parteciperà a un incontro con fedeli e giovani in piazza Plebiscito.

Chi e come può partecipare all'incontro con Papa Leona XIV in piazza Plebiscito

Se l'incontro nel Duomo di Napoli è riservato a presbiti, diaconi e seminaristi, quello in piazza Plebiscito è aperto anche a giovani e fedeli, con dei limiti di capienza, naturalmente, per questioni di sicurezza. Per tale motivo, la Curia di Napoli ha deciso di assegnare i posti in maniera proporzionale in base al numero degli abitanti della parrocchia, secondo i seguenti criteri:

40 pass per le parrocchie fino a 5mila abitanti;

90 pass per le parrocchie tra i 5mila e i 12mila abitanti;

130 pass per le parrocchie oltre i 12mila abitanti.

Inoltre, per coinvolgere anche i giovani nella visita di Papa Leone XIV a Napoli, chi ha un'età compresa tra i 16 e i 30 anni può richiedere di partecipare all'incontro in piazza Plebiscito compilando un apposito form sul sito della Chiesa di Napoli.