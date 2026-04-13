napoli
video suggerito
video suggerito

Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipare

Il Pontefice visiterà Pompei e Napoli il prossimo 8 maggio, anniversario della sua elezione. Nel capoluogo campano, Papa Leone XIV visiterà il Duomo e incontrerà rappresentanti del clero e giovani in piazza Plebiscito.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Manca meno di un mese alla visita di Papa Leone XIV a Napoli: il Pontefice arriverà in Campania il prossimo 8 maggio 2026, anniversario della sua elezione al soglio di San Pietro. Per l'occasione, Papa Leone XIV visiterà, come detto, il capoluogo campano, ma anche la città di Pompei; ancora nel corso del mese di maggio, il 23, il Pontefice sarà nuovamente nella provincia di Napoli, nella fattispecie ad Acerra, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, area tristemente nota per i roghi tossici e per l'alta incidenza di tumori. In occasione della sua visita a Napoli, l'8 maggio, il Papa parteciperà a un incontro al Duomo, luogo simbolo della fede e della cristianità in città, legato a San Gennaro e al prodigio dello scioglimento del suo sangue, con rappresentanti del clero; poi, ancora, parteciperà a un incontro con fedeli e giovani in piazza Plebiscito.

Chi e come può partecipare all'incontro con Papa Leona XIV in piazza Plebiscito

Se l'incontro nel Duomo di Napoli è riservato a presbiti, diaconi e seminaristi, quello in piazza Plebiscito è aperto anche a giovani e fedeli, con dei limiti di capienza, naturalmente, per questioni di sicurezza. Per tale motivo, la Curia di Napoli ha deciso di assegnare i posti in maniera proporzionale in base al numero degli abitanti della parrocchia, secondo i seguenti criteri:

  • 40 pass per le parrocchie fino a 5mila abitanti;
  • 90 pass per le parrocchie tra i 5mila e i 12mila abitanti;
  • 130 pass per le parrocchie oltre i 12mila abitanti.

Inoltre, per coinvolgere anche i giovani nella visita di Papa Leone XIV a Napoli, chi ha un'età compresa tra i 16 e i 30 anni può richiedere di partecipare all'incontro in piazza Plebiscito compilando un apposito form sul sito della Chiesa di Napoli.

Attualità
Cultura e tradizioni
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ospedale del Mare, ecco barelle dopo controllo Nas e i sospetti su un giro d'affari abusivo
I Nas all'Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanze
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views