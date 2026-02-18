napoli
video suggerito
video suggerito

Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, il 23 nella Terra dei Fuochi: attesa per l’annuncio

Si attende solo l’annuncio ufficiale: l’8 maggio a Pompei per l’anniversario della sua elezione e per la supplica alla Madonna di Pompei, poi a Napoli. Il 23 maggio ad Acerra, nella Terra dei Fuochi.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Papa Leone XIV
Papa Leone XIV

Papa Leone XIV a Pompei per il primo anniversario del suo pontificato. L'annuncio è atteso per le prossime ore: il Sommo Pontefice sarà nella città mariana l'8 maggio, anniversario della sua elezione al soglio di Pietro e giorno della Madonna del Rosario, e visiterà poi anche Napoli. Il 23 maggio, invece, il ritorno in Campania per visitare Acerra e la Terra dei Fuochi, portando così la sua vicinanza alle popolazioni della zona, incontrandone anche i comitati locali.

Date non casuali per Papa Leone XIV: l'8 maggio è il primo anniversario della sua proclamazione, quando ricordò anche che "oggi è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra madre". Nella stessa giornata, al pomeriggio, sarebbe quindi prevista la visita a Napoli, una settimana dopo il primo prodigio dell'anno di San Gennaro (che cade il sabato precedente la prima domenica di maggio, quest'anno dunque il 2 maggio, ndr). La visita ad Acerra, invece, potrebbe avvenire il 23 maggio, ovvero sei anni dopo la mancata visita di Papa Francesco, programmata ma rinviata va causa del lockdown e la pandemia da Covid. Visita mai più recuperata da Papa Bergoglio, e che dunque potrebbe essere "recuperata" proprio da Papa Leone XIV. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. E i fedeli si preparano già alla mobilitazione.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
La mamma del bimbo di Napoli “è rassegnata” dopo lo stop al nuovo trapianto di cuore
Il comitato dice no a un nuovo trapianto
Roberto Fico incontra la mamma del bimbo trapiantato al Monaldi: "Scusaci. Avrai giustizia"
Indagine sul trapianto col cuore bruciato: sotto la lente i tempi dell'intervento al bimbo e il box usato per trasporto organi
Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato di cuore al Monaldi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views