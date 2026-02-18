Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, il 23 nella Terra dei Fuochi: attesa per l’annuncio

Papa Leone XIV

Papa Leone XIV a Pompei per il primo anniversario del suo pontificato. L'annuncio è atteso per le prossime ore: il Sommo Pontefice sarà nella città mariana l'8 maggio, anniversario della sua elezione al soglio di Pietro e giorno della Madonna del Rosario, e visiterà poi anche Napoli. Il 23 maggio, invece, il ritorno in Campania per visitare Acerra e la Terra dei Fuochi, portando così la sua vicinanza alle popolazioni della zona, incontrandone anche i comitati locali.

Date non casuali per Papa Leone XIV: l'8 maggio è il primo anniversario della sua proclamazione, quando ricordò anche che "oggi è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra madre". Nella stessa giornata, al pomeriggio, sarebbe quindi prevista la visita a Napoli, una settimana dopo il primo prodigio dell'anno di San Gennaro (che cade il sabato precedente la prima domenica di maggio, quest'anno dunque il 2 maggio, ndr). La visita ad Acerra, invece, potrebbe avvenire il 23 maggio, ovvero sei anni dopo la mancata visita di Papa Francesco, programmata ma rinviata va causa del lockdown e la pandemia da Covid. Visita mai più recuperata da Papa Bergoglio, e che dunque potrebbe essere "recuperata" proprio da Papa Leone XIV. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. E i fedeli si preparano già alla mobilitazione.