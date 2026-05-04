Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIV

Si avvicina il giorno della visita di Papa Leone XIV a Napoli, la prima del nuovo Pontefice, eletto ormai oltre un anno fa, che si svolgerà venerdì 8 maggio. Un percorso blindato, quello osservato dal Papa, che toccherà il Duomo, piazza del Plebiscito e il Lungomare, tra gli altri luoghi, e che ha indotto il Comune di Napoli a varare un apposito piano traffico che sarà in vigore dalle ore 9 di venerdì e fino a cessate esigenze. Oltre al dispositivo di traffico, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, il Comune di Napoli ha deciso che, venerdì 8 maggio, le scuole rimarranno chiuse nelle zone che rientrano nel percorso del Pontefice, vale a dire nelle Municipalità I, II e IV.

Le scuole potrebbero chiudere anche in altre Municipalità

In occasione della visita pastorale del Papa, come si legge da ordinanza, il Comune di Napoli ha dunque disposto "la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sui territori delle Municipalità 1, 2 e 4 per il giorno venerdì 8 maggio 2026". Al momento, l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi riguarda soltanto le tre Municipalità di Napoli nelle quali rientra il percorso del Pontefice, ma non si esclude che l'amministrazione comunale partenopea possa decidere di estendere l'ordinanza, decidendo per la chiusura degli istituti scolastici anche in altre Municipalità.

Scuole chiuse anche a Pompei

Papa Leone XIV, venerdì 8 maggio, visiterà inoltre anche Pompei, uno dei luoghi più rappresentativi per la fede in Campania e non solo, visto che nella città della provincia di Napoli sorge il Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario; anche la data non è casuale, visto che proprio l'8 maggio si celebra la Supplica alla Madonna. Anche a Pompei, l'amministrazione comunale ha pertanto deciso di chiudere le scuole per giovedì 7 e venerdì 8 maggio.