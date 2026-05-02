Visita Papa Leone XIV a Napoli, il piano decoro dal Lungomare al centro: “Non tenere i rifiuti fuori casa”

In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l’8 maggio, l’Asia ha reso noto il piano decoro e pulizia previsto nelle aree della città in cui passerà il Pontefice.

Manca meno di una settimana, ormai, alla visita di Papa Leone XIV a Napoli: il Pontefice sarà in visita nel capoluogo campano – con tappa prevista anche a Pompei – venerdì 8 maggio. In occasione dell'arrivo del Papa a Napoli, Asia, la società che gestisce la raccolta rifiuti in città, ha predisposto un piano straordinario di decoro e pulizia nelle aree nelle quali si snoda il percorso seguito dal Pontefice, vale a dire nella I e nella II Municipalità, ovvero quelle che comprendono il Lungomare e il centro storico del capoluogo campano.

Il piano decoro e pulizia a Napoli per la visita di Papa Leone XIV

Pertanto, in occasione della visita del Pontefice in città, Asia raccomanda tutti i residenti nella I e nella II Municipalità, nonché quelli di via Duomo, di ritirare i contenitori per la raccolta la mattina dell'8 maggio e di non esporre i rifiuti all'esterno delle loro abitazioni a partire dal pomeriggio dello stesso giorno.

Asia, inoltre, informa che, come disposto dalla Questura di Napoli, alcuni cassonetti dei rifiuti posti in strada saranno temporaneamente rimossi o spostati, in particolare nelle seguenti zone: Rotonda Diaz, piazza Vittoria, piazza Bovio, via Chiatamone, corso Umberto I, via Duomo e via Cesario Console. A partire dal 7 maggio, inoltre, saranno rimosse le auto in sosta nelle strade interessate dalla visita del Papa, per consentire ai mezzi e agli uomini di Asia gli interventi di pulizia straordinaria.

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"In occasione della visita del Santo Padre, ASIA Napoli ha predisposto uno specifico piano per la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti. Anche noi daremo il nostro contributo per fare in modo che la città accolga il Papa nel miglior modo possibile. Le nostre squadre saranno operative nelle aree interessate: prima dell’evento, con interventi di preparazione delle strade e con le attività previste dal piano di sicurezza, durante l’intera giornata dell’8 maggio e, infine, al termine dell’evento, con la pulizia immediata delle aree che accoglieranno migliaia di fedeli. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire il buon esito delle attività previste e il mantenimento del decoro urbano" ha dichiarato Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia.